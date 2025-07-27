إسرائيل توجه لائحة اتهام جديدة بتهمة التجسس لصالح إيران

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ووفقًا لموقع "واينت"، قدّمت في لائحة الاتهام التي تضمنت اتهامات بالاتصال بعميل أجنبي وتقديم معلومات للعدو بقصد الإضرار بأمن الدولة.وتشير لائحة الاتهام إلى أن المتهم، خلال الحرب وعملية " الصاعد" (الهجوم الإسرائيلي على في 13 حزيران الماضي)، حافظ على علاقة مستمرة مع مشغله ونقل له معلومات حساسة.وأضاف الموقع أن المتهم هاجر من إيران إلى عام 1999، وكان مرتبطًا بعلاقة طويلة مع امرأة إيرانية.