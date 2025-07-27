Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل توجه لائحة اتهام جديدة بتهمة التجسس لصالح إيران

Lebanon 24
27-07-2025 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1397141-638892180434356704.png
Doc-P-1397141-638892180434356704.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر القضاء الإسرائيلي، يوم الأحد، لائحة اتهام بحق مواطن إسرائيلي من أصول إيرانية، يتهمه بالتجسس ونقل معلومات حول مسار تحليق طائرة مسيرة وقواعد عسكرية إسرائيلية خلال حرب الـ12 يومًا.
Advertisement


ووفقًا لموقع "واينت"، قدّمت النيابة العامة في محكمة اللد المركزية لائحة الاتهام التي تضمنت اتهامات بالاتصال بعميل أجنبي وتقديم معلومات للعدو بقصد الإضرار بأمن الدولة.


وتشير لائحة الاتهام إلى أن المتهم، خلال الحرب وعملية "الأسد الصاعد" (الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 حزيران الماضي)، حافظ على علاقة مستمرة مع مشغله الإيراني ونقل له معلومات حساسة.


وأضاف الموقع أن المتهم هاجر من إيران إلى إسرائيل عام 1999، وكان مرتبطًا بعلاقة طويلة مع امرأة إيرانية.
مواضيع ذات صلة
وكالات أجنبية: إيران توجه تهمة التجسس لصالح الموساد لموقوفين فرنسيين
lebanon 24
27/07/2025 20:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: إيران تعدم 3 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
lebanon 24
27/07/2025 20:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتقال إسرائيلي في بئر السبع بتهمة التجسس لصالح إيران خلال عام ونصف (الحدث)
lebanon 24
27/07/2025 20:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: اعتقال شخص بتهمة التجسس لصالح إيران
lebanon 24
27/07/2025 20:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:52 | 2025-07-27
12:48 | 2025-07-27
12:28 | 2025-07-27
12:24 | 2025-07-27
12:11 | 2025-07-27
12:00 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24