خلاف مرتقب بين ترامب وستارمر بسبب غزة

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في لقاء قد يشهد خلافات حول الحرب المستمرة في قطاع غزة، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء كير ستارمر بالرئيس الأميركي في مدينة أبردين الاسكتلندية يوم الإثنين،.ووفقا لما أفادت به صحيفة "التغراف" فيتوقع أن يضغط ستارمر على بشأن ما إذا كان من الممكن فعل المزيد لإنهاء الحرب في غزة، وتأمين وقف إطلاق النار، ما قد يتسبب في حدوث صدام مع الرئيس الأميركي الذي قال إن لا تريد السلام.ووفقا للصحيفة فإن المحادثات الثنائية بين ستارمر وترامب ستركز بشكل أساسي على كيفية استفادة والأميركيين من اتفاق التجارة بين المتحدة والولايات المتحدة الذي تم التوصل إليه في أيار.لكن من المتوقع أن يخوض رئيس الوزراء في قضايا أكثر حساسية بينما يسعى لاستكشاف خطوات إضافية يمكن اتخاذها لتأمين وقف إطلاق نار عاجل في غزة، كما سيؤكد دعمه لإعادة الرهائن الإسرائيليين الخمسين المتبقين في غزة.في المحادثات في اسكتلندا، سيناقش ستارمر أيضا الدعم الإضافي لأوكرانيا، وكذلك كيفية إنهاء الحرب المستمرة بينها وبين ، وذلك بعد أن هاجم ترامب في الأسابيع الأخيرة.وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه أكد على ضرورة أن يكون ذلك جزءا من عملية السلام في .في المقابل وخلال الأسبوع الماضي، دان الأميركي ماركو روبيو، إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستعترف بفلسطين كدولة في أيلول ووصف القرار الفرنسي بــ"المتهور".