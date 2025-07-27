وفد أميركي رفيع المستوى من رجال الأعمال يتوجه إلى الصين

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كشفت صحيفة "ساوث بوست" أن وفدًا رفيع المستوى يضم مجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين سيزور هذا الأسبوع، بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين وواشنطن.وأوضحت الصحيفة أن قائمة المسؤولين التنفيذيين المرافقين للوفد وبرنامج الزيارة لم تُعلن رسميًا بعد، إلا أن مصادر مطلعة رجّحت أن يضم الوفد ممثلين من إدارة شركة " ".ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله: "من المتوقع أن يلتقوا مسؤولين صينيين، ربما بهدف استئناف محادثات تجارية".