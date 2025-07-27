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عربي-دولي

وفد أميركي رفيع المستوى من رجال الأعمال يتوجه إلى الصين

Lebanon 24
27-07-2025 | 06:40
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كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن وفدًا رفيع المستوى يضم مجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين سيزور الصين هذا الأسبوع، بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن.
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وأوضحت الصحيفة أن قائمة المسؤولين التنفيذيين المرافقين للوفد وبرنامج الزيارة لم تُعلن رسميًا بعد، إلا أن مصادر مطلعة رجّحت أن يضم الوفد ممثلين من إدارة شركة "بوينغ".

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله: "من المتوقع أن يلتقوا مسؤولين صينيين، ربما بهدف استئناف محادثات تجارية".
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