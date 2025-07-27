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بينهم طفلان... 6 شهداء جدد في غزة بسبب سوء التغذية!

Lebanon 24
27-07-2025 | 08:00
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، وفاة ستة أشخاص، بينهم طفلان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء المجاعة وسوء التغذية.
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وذكرت الوزارة في بيان أن العدد الإجمالي للوفيات الناتجة عن المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 133 حالة، من بينهم 87 طفلاً، مشيرة إلى أن استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية يُنذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الصحية والمعيشية في القطاع المحاصر.
 
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