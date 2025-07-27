وزير إسرائيلي: لا حصانة لعناصر حماس داخل أو خارج غزة

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أكد ، ، أنه لا توجد أي حصانة لعناصر حركة من الاستهداف الإسرائيلي سواء داخل أو خارجه.، في مقابلة أجراها مع ، إنه ليست هناك حصانة لأي من عناصر حماس، "لا في غزة ولا خارجها".ونقلت وكالة " " للأنباء الأحد، عن قوله إن "أي شخص قيادي في حماس، أو من عناصر الحركة، ليست لديه ضمانات بالحصانة، لا في غزة، ولا في أي مكان آخر في العالم".وتأتي تصريحات كوهين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت "الخيارات البديلة" لتحرير الرهائن والتي كان المبعوث الأميركي الخاص إلى ، وآخرون، أشاروا إليها بعد انهيار المحادثات يمكن أن تشمل اغتيالات مستهدفة خارج غزة.