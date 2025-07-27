تهديد اسرائيلي مباشر لخامنئي: سنصل إليك شخصياً

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هدّد ، ، الأحد، باغتيال المرشد ، قائلا "سنصل إليك شخصيا".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن قوله، خلال زيارته قاعدة رامون الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي : "أريد أن أوجّه رسالة واضحة إلى ".وأضاف: "إذا واصلتم تهديد ، فستصل يدنا الطويلة إلى مجددا، وبقوة أكبر، وهذه المرة ستطالكم شخصيا".وأكد كاتس: "لا تهددونا، وإلا ستتعرضون للأذى".من جهة أخرى، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بطواقم الطائرات المقاتلة في قاعدة رامون الجوية، وذلك بحضور رئيس الوزراء .وصرح كاتس: "شكرا لكم على العمل الرائع الذي أنجزتموه في عملية الصاعد، عندما فتحتم الأجواء أمام ، ووجهتم ضربات متكررة إلى رأس الأخطبوط الإيراني، وأبعدتم تهديدات الإبادة".