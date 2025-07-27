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عربي-دولي
تهديد اسرائيلي مباشر لخامنئي: سنصل إليك شخصياً
Lebanon 24
27-07-2025
|
09:56
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هدّد
وزير الدفاع
الإسرائيلي
،
يسرائيل كاتس
، الأحد، باغتيال المرشد
الإيراني
علي خامنئي
، قائلا "سنصل إليك شخصيا".
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ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن
كاتس
قوله، خلال زيارته قاعدة رامون الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي
يوم الأحد
: "أريد أن أوجّه رسالة واضحة إلى
الديكتاتور
خامنئي
".
وأضاف: "إذا واصلتم تهديد
إسرائيل
، فستصل يدنا الطويلة إلى
إيران
مجددا، وبقوة أكبر، وهذه المرة ستطالكم شخصيا".
وأكد كاتس: "لا تهددونا، وإلا ستتعرضون للأذى".
من جهة أخرى، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بطواقم الطائرات المقاتلة في قاعدة رامون الجوية، وذلك بحضور رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
.
وصرح كاتس: "شكرا لكم على العمل الرائع الذي أنجزتموه في عملية
الأسد
الصاعد، عندما فتحتم الأجواء أمام
طهران
، ووجهتم ضربات متكررة إلى رأس الأخطبوط الإيراني، وأبعدتم تهديدات الإبادة".
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