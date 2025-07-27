مقتل 10 أشخاص في انقلاب حافلة على طريق سريع في باكستان

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قُتل عشرة أشخاص على الأقل وأُصيب أكثر من عشرين آخرين، ، إثر انقلاب حافلة كانت تقل نحو 40 راكبًا في إقليم البنجاب ، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون.ووقع الحادث على M-2 بين إسلام آباد ولاهور، حين فقد السائق السيطرة على المركبة بعد انفجار أحد الإطارات، ما أدى إلى انقلاب الحافلة وسقوطها في حفرة قرب بلدة بلكاسار في منطقة تشاكوال.وأكد متحدث باسم "ريسكيو 1122" في تشاكوال أن فرق الإنقاذ سارعت إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفيات، حيث وُصفت حالات بعضهم بالحرجة.