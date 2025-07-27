Advertisement

عربي-دولي

مقتل 10 أشخاص في انقلاب حافلة على طريق سريع في باكستان

Lebanon 24
27-07-2025 | 11:41
A-
A+
Doc-P-1397215-638892385454095049.png
Doc-P-1397215-638892385454095049.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قُتل عشرة أشخاص على الأقل وأُصيب أكثر من عشرين آخرين، يوم الأحد، إثر انقلاب حافلة كانت تقل نحو 40 راكبًا في إقليم البنجاب الباكستاني، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون.
Advertisement

ووقع الحادث على الطريق السريع M-2 بين إسلام آباد ولاهور، حين فقد السائق السيطرة على المركبة بعد انفجار أحد الإطارات، ما أدى إلى انقلاب الحافلة وسقوطها في حفرة قرب بلدة بلكاسار في منطقة تشاكوال.

وأكد متحدث باسم خدمات الطوارئ "ريسكيو 1122" في تشاكوال أن فرق الإنقاذ سارعت إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفيات، حيث وُصفت حالات بعضهم بالحرجة.
مواضيع ذات صلة
انقلاب حافلة في المانيا... وإصابة 20 شخصاُ
lebanon 24
28/07/2025 00:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 4 أشخاص في انقلاب بارج بحري بخليج السويس شرقي مصر
lebanon 24
28/07/2025 00:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: ارتفاع قتلى منتظري المساعدات الإنسانية برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 10 أشخاص جنوبي خان يونس
lebanon 24
28/07/2025 00:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
السودان.. مقتل 8 أشخاص بقصف قوات الدعم السريع أحد الأسواق
lebanon 24
28/07/2025 00:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:05 | 2025-07-27
15:00 | 2025-07-27
14:47 | 2025-07-27
14:44 | 2025-07-27
14:37 | 2025-07-27
14:31 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24