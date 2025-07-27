بعد اعتراضها من الجيش في ميناء اسدود.. سفينة "حنظلة" تصل إسرائيل

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وصلت سفينة "حنظلة" التابعة لمجموعة "أسطول الحرية"، الأحد، إلى بعدما اعترضها الجيش ، وفقا لما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس" من ميناء أسدود.وكانت السفينة في طريقها إلى غزة بهدف كسر الحصار البحري وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي ويحتجز أفراد طاقمها.