ندعو لمساهمة دولية في المساعدات.. ترامب: نريد إعادة الرهائن من غزة

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قال الرئيس الأميركي إن الوضع الإنساني في "صعب للغاية"، مشيراً إلى أن سكان القطاع "يعانون من الجوع"، وداعياً إلى تحرك دولي أوسع لتقديم المساعدات.وأكد ، في مؤتمر صحافي مع رئيسة لاين اليوم الأحد، أن قدمت مساعدات إنسانية إلى غزة بقيمة 60 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً: "لم نشهد أي شكر مقابل ما قدمناه".وأشار إلى أن "أميركا تسعى إلى إعادة الرهائن من غزة"، موضحاً أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى إدارته، فيما شدد على ضرورة أن "تتخذ قراراً واضحاً بشأن مستقبل غزة"، قائلاً: "لا أعلم ما الذي قد يحدث هناك".وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء كير ستارمر بشأن الوضع في غزة، داعياً إلى "مشاركة دول أخرى في جهود الإغاثة الإنسانية"، وسط تفاقم معاناة السكان في القطاع المحاصر.