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عربي-دولي
ندعو لمساهمة دولية في المساعدات.. ترامب: نريد إعادة الرهائن من غزة
Lebanon 24
27-07-2025
|
12:28
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قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن الوضع الإنساني في
قطاع غزة
"صعب للغاية"، مشيراً إلى أن سكان القطاع "يعانون من الجوع"، وداعياً إلى تحرك دولي أوسع لتقديم المساعدات.
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وأكد
ترامب
، في مؤتمر صحافي مع رئيسة
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير
لاين اليوم الأحد، أن
الولايات المتحدة
قدمت مساعدات إنسانية إلى غزة بقيمة 60 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً: "لم نشهد أي شكر مقابل ما قدمناه".
وأشار إلى أن "أميركا تسعى إلى إعادة الرهائن من غزة"، موضحاً أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى إدارته، فيما شدد على ضرورة أن "تتخذ
إسرائيل
قراراً واضحاً بشأن مستقبل غزة"، قائلاً: "لا أعلم ما الذي قد يحدث هناك".
وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر بشأن الوضع في غزة، داعياً إلى "مشاركة دول أخرى في جهود الإغاثة الإنسانية"، وسط تفاقم معاناة السكان في القطاع المحاصر.
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