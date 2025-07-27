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عربي-دولي
رقم 54.. الإمارات تنفذ عملية إسقاط جوي جديد فوق غزة
Lebanon 24
27-07-2025
|
12:48
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أعلنت عملية "الفارس الشهم3" عن استئناف تنفيذ عمليات "طيور الخير" للإسقاط الجوي رقم 54 للمساعدات الإنسانية والإغاثية فوق
قطاع غزة
، وذلك بالتعاون مع
المملكة
الأردنية
الهاشمية، استمراراً للجهود
الإماراتية
المتواصلة لدعم السكان المدنيين في المناطق المعزولة في القطاع التي يتعذر الوصول إليها براً.
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ويبلغ إجمالي ما تم إسقاطه فوق القطاع منذ انطلاق مبادرة "طيور الخير" نحو 3725 طناً من المواد الغذائية والإغاثية، باستخدام 193 طائرة، شملت مواد غذائية أساسية وإمدادات حيوية تُلبي الاحتياجات الملحة للأسر المتضررة جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة والكارثية في القطاع.
وتعكس
هذه المبادرة
التزام
دولة الإمارات
بدعم الأشقاء
الفلسطينيين
، وتقديم المساعدة الفورية للنازحين والمتضررين، ضمن نهج إنساني راسخ في السياسة الإماراتية، حيث كانت دولة
الإمارات
من الدول الرائدة في تقديم الدعم الإغاثي إذ مثّلت المساعدات الإماراتية أكثر من 44 في المئة من إجمالي المساعدات الدولية التي وصلت إلى القطاع.
وتؤكد دولة الإمارات أن دعم الشعب الفلسطيني سيظل أولوية إنسانية، وستواصل التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان وصول المساعدات عبر كافة الطرق برا وبحرا وجوا إلى المناطق الأكثر احتياجاً.
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