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وسط موجة حر قاسية.. حرائق مدمّرة تجتاح شمال أثينا وتدمر منازل (صور)

Lebanon 24
27-07-2025 | 12:52
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اندلع حريق غابات ضخم السبت في ضاحية كريونيري شمال العاصمة اليونانية أثينا، ما أدى إلى تدمير منازل وإصابة عدد من السكان، وسط موجة حر شديدة هي الثالثة هذا الصيف في جنوب أوروبا، حيث لامست الحرارة 44 درجة مئوية.
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النيران تلتهم منزلًا في كريونيري.

الحريق، الذي أججته الرياح العاتية والظروف الجافة، دفع السلطات إلى إصدار ثلاثة إنذارات طوارئ تطالب السكان بالإخلاء الفوري، بينما سارعت فرق الإطفاء مدعومة بطائرات ومروحيات إلى محاولة احتواء النيران.
يحاول رجال الإطفاء إخماد النيران من أحد المنازل بينما يشتعل حريق غابات في قرية كريونيري

وأفادت السلطات اليونانية بإصابة خمسة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى، فيما تم تسجيل أضرار جسيمة في المنازل والبنى التحتية. في قرية دروسوبيجي المجاورة، أثارت الانفجارات المتتالية مخاوف إضافية، لكون المنطقة تحتوي على مصانع ومواد قابلة للاشتعال.

الحرائق لم تقتصر على أثينا، إذ تشهد جزر كريت وإيفيا وكيثيرا حرائق موازية، بينما تواجه ألبانيا المجاورة 26 حريقًا، أحدها أدى إلى إجلاء أكثر من 2000 شخص.
حرائق الغابات في <a class='entities-links' href='/entity/3337181462/اليونان/ar/1?utm_term=PublicFigures-اليونان&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-اليونان&id=373117&catid=0&pagetype=PublicFigures'>اليونان</a>

اليونان، التي أصبحت الحرائق الموسمية فيها ظاهرة متكررة، طلبت دعمًا عاجلًا من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال الأيام المقبلة، حذرت السلطات من تفاقم الوضع واشتداد الحرائق بشكل خطير.
 
 
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