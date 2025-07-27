وسط موجة حر قاسية.. حرائق مدمّرة تجتاح شمال أثينا وتدمر منازل (صور)

Advertisement

الحريق، الذي أججته الرياح العاتية والظروف الجافة، دفع السلطات إلى إصدار ثلاثة إنذارات طوارئ تطالب السكان بالإخلاء الفوري، بينما سارعت فرق الإطفاء مدعومة بطائرات ومروحيات إلى محاولة احتواء النيران.وأفادت السلطات اليونانية بإصابة خمسة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى، فيما تم تسجيل أضرار جسيمة في المنازل والبنى التحتية. في قرية دروسوبيجي المجاورة، أثارت الانفجارات المتتالية مخاوف إضافية، لكون المنطقة تحتوي على مصانع ومواد قابلة للاشتعال.الحرائق لم تقتصر على أثينا، إذ تشهد جزر كريت وإيفيا وكيثيرا حرائق موازية، بينما تواجه المجاورة 26 حريقًا، أحدها أدى إلى إجلاء أكثر من 2000 شخص.اليونان، التي أصبحت الحرائق الموسمية فيها ظاهرة متكررة، طلبت دعمًا عاجلًا من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد . وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال الأيام المقبلة، حذرت السلطات من تفاقم الوضع واشتداد الحرائق بشكل خطير.