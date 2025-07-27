ترامب يعلن التوصل إلى "أكبر اتفاق على الإطلاق" مع الاتحاد الأوروبي

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وفي تصريحات له، أكد أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 15% على واردات من الاتحاد ، دون أن يحدد طبيعة السلع المشمولة. أعلن الرئيس الأميركي ، اليوم، عن التوصل إلى اتفاق جديد مع ، واصفًا إياه بـ"الأكبر على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن شراء لمعدات عسكرية أميركية، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني بين الجانبين.وفي تصريحات له، أكد أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 15% على واردات من الاتحاد ، دون أن يحدد طبيعة السلع المشمولة.

وأضاف أن الاتفاق الجديد سيُسهم في تحقيق توازن تجاري أكبر، ويعزز مكانة الأميركية.



وأوضح ترامب أن الاتفاق سيساهم في "جلب الاستقرار" إلى الأسواق.

يأتي ذلك عقب بدء محادثات حاسمة في مع رئيسة لايين.