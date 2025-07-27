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إقتصاد
الغموض يتسيد التجارة العالمية
Lebanon 24
27-07-2025
|
15:00
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حذر كبير اقتصاديي بنك الاحتياطي النيوزيلندي، بول كونواي، من أن حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تهدد بتقليص الطلب العالمي على صادرات
نيوزيلندا
، ما يجعل تحقيق هدف الحكومة الائتلافية بمضاعفة الصادرات بحلول عام 2034 أكثر صعوبة.
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وفي كلمته خلال فعالية نظمتها منظمة "تصدير نيوزيلندا"، أوضح كونواي أن تداعيات الرسوم الأميركية – رغم كونها لا تستهدف نيوزيلندا مباشرة – ستنعكس سلبًا من خلال التأثيرات المتسلسلة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الأسواق أصبحت أكثر عرضة للصدمات المتكررة، وأقل يقينًا في ظل استخدام أدوات اقتصادية لأغراض سياسية واستراتيجية.
وبينما خفف من حجم التأثير المباشر، موضحًا أن الاقتصاد النيوزيلندي ليس "مدفوعًا بالتصدير" كما يُعتقد، أشار إلى أن قطاعات مثل اللحوم والنبيذ والأجهزة الطبية ستتأثر بوضوح، في حين لن تطال الرسوم معظم صادرات الألبان التي لا تعتمد على السوق الأميركية.
وأكد أن حالة عدم اليقين الحالية قد تُحدث صدمة سلبية على الطلب المحلي، تُضعف الاستهلاك والاستثمار بسبب الغموض بشأن
المستقبل
، متسائلًا: "لماذا تستثمر في آلات جديدة إذا لم تكن واثقًا من الطلب المستقبلي؟ ولماذا تقترض إذا كانت اتجاهات الفائدة والأسعار غير واضحة؟"
وفيما أشار إلى أن
الولايات المتحدة
قد تشهد تضخمًا ناتجًا عن هذه الرسوم، رجّح أن تكون الصدمة على نيوزيلندا انكماشية، ما قد يُخفف من ضغوط التضخم لديها، لكنه حذر من أن استمرار هذا الغموض قد يُبطئ نمو شركائها التجاريين الرئيسيين، ويُعيق نمو صادراتها.
ووصف كونواي هدف الحكومة بمضاعفة الصادرات بأنه "طموح وتحدي"، لكنه أعاد المسؤولية في تحقيقه إلى القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة تضع الحوافز، أما التنفيذ فيقع على عاتق الشركات.
وبينما تبقى التجارة في الخدمات – خارج السياحة – بارقة أمل بسبب الطبيعة الرقمية وسهولة النفاذ للأسواق، خلُص إلى أن التأثير السلبي الأكبر لا يكمن في ارتفاع الرسوم فقط، بل في تغيرها المستمر، الذي يُغذّي حالة عدم اليقين العالمي. (news room)
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