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بعد ساعات من تعيينه بمنصب جديد.. مصرع مسؤول أمني مصري

Lebanon 24
27-07-2025 | 14:03
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لقي مدير أمن الوادي الجديد في مصر مصرعه بحادث انقلاب سيارته، وذلك أثناء توجهه لتسلم عمله الجديد.
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وتلقت السلطات المصرية بلاغًا بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي قبل محور سمالوط بمحافظة المنيا جنوب البلاد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

كما تبين من المعاينة أن الحادث أسفر عن مصرع اللواء عصام الدين عبد الله والذي صدر قرار أمس السبت بتعيينه مديرا لأمن محافظة الوادي الجديد التي تقع جنوب غربي مصر.
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