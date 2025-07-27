بعد ساعات من تعيينه بمنصب جديد.. مصرع مسؤول أمني مصري

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لقي مدير أمن في مصر مصرعه بحادث انقلاب سيارته، وذلك أثناء توجهه لتسلم عمله الجديد.وتلقت السلطات بلاغًا بانقلاب سيارة الصحراوي قبل محور سمالوط بمحافظة جنوب البلاد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.كما تبين من المعاينة أن الحادث أسفر عن مصرع اللواء عصام الدين والذي صدر قرار أمس السبت بتعيينه مديرا لأمن محافظة الوادي الجديد التي تقع جنوب غربي مصر.