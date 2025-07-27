لتطوير الكوادر البشرية في مجال الطاقة والكهرباء.. مذكرة تفاهم بين السعودية وسوريا

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وقعت وسوريا، اليوم الأحد، في مجالات الطاقة ونقل التكنولوجيا في مجال الكهرباء.وتشمل المذكرة تعزيز التعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي الإقليمي، والنفط والغاز، والبتروكيماويات، وتحولات الطاقة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا.وشهد منتدى السوري الأسبوع الماضي، توقيع 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ، وجرى تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وسورية من القطاعين الحكومي والخاص.