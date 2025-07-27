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في ايلول.. اليكم موعد انتخابات مجلس الشعب السوري

Lebanon 24
27-07-2025 | 14:25
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أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الأحد، عن عقد انتخابات مجلس الشعب السوري في ايلول القادم.
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وأفاد محمد طه الأحمد بزيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

كما بين أنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، "سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".

ومن المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 ايلول القادم، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل.
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