"حماس": لا مفاوضات تحت الحصار والإبادة

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قال رئيس حركة في غزة، ، إن استمرار المفاوضات في ظل الحصار والتجويع والإبادة التي يتعرض لها سكان القطاع "لا معنى له"، متهمًا باستخدام المسار التفاوضي "غطاءً لتمرير جرائمه وتحقيق ما عجز عنه عسكريًا".وفي كلمة مصورة، اعتبر الحية أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة والضغط عبر سلاح الجوع، داعيًا الأمة إلى كسر الحصار وإيصال الغذاء والدواء لأهالي غزة، مشددًا على أن ما يجري "يُبث على الهواء مباشرة وسط خذلان عربي ودولي مخزٍ".