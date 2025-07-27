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عربي-دولي

"حماس": لا مفاوضات تحت الحصار والإبادة

Lebanon 24
27-07-2025 | 14:31
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قال رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، إن استمرار المفاوضات في ظل الحصار والتجويع والإبادة التي يتعرض لها سكان القطاع "لا معنى له"، متهمًا الاحتلال باستخدام المسار التفاوضي "غطاءً لتمرير جرائمه وتحقيق ما عجز عنه عسكريًا".
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وفي كلمة مصورة، اعتبر الحية أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة والضغط عبر سلاح الجوع، داعيًا الأمة إلى كسر الحصار وإيصال الغذاء والدواء لأهالي غزة، مشددًا على أن ما يجري "يُبث على الهواء مباشرة وسط خذلان عربي ودولي مخزٍ".
 
وقال:" قيادة المقاومة سخرت كل ما لديها من أدوات وعلاقات على مدار 22 شهرا في سبيل وقف العدوان على أهل غزة".
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