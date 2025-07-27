28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"حماس": لا مفاوضات تحت الحصار والإبادة
Lebanon 24
27-07-2025
|
14:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس حركة
حماس
في غزة،
خليل الحية
، إن استمرار المفاوضات في ظل الحصار والتجويع والإبادة التي يتعرض لها سكان القطاع "لا معنى له"، متهمًا
الاحتلال
باستخدام المسار التفاوضي "غطاءً لتمرير جرائمه وتحقيق ما عجز عنه عسكريًا".
Advertisement
وفي كلمة مصورة، اعتبر الحية أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة والضغط عبر سلاح الجوع، داعيًا الأمة إلى كسر الحصار وإيصال الغذاء والدواء لأهالي غزة، مشددًا على أن ما يجري "يُبث على الهواء مباشرة وسط خذلان عربي ودولي مخزٍ".
وقال:" قيادة
المقاومة
سخرت كل ما لديها من أدوات وعلاقات على مدار 22 شهرا في سبيل وقف العدوان على أهل غزة".
مواضيع ذات صلة
خليل الحية رئيس حركة حماس في غزة: لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والإبادة والتجويع لأطفالنا ونسائنا وأهلنا في قطاع غزة
Lebanon 24
خليل الحية رئيس حركة حماس في غزة: لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والإبادة والتجويع لأطفالنا ونسائنا وأهلنا في قطاع غزة
28/07/2025 03:28:47
28/07/2025 03:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس": إسرائيل تفشل يومياً بالتصدي لتكتيكات المقاومة رغم الحصار
Lebanon 24
"حماس": إسرائيل تفشل يومياً بالتصدي لتكتيكات المقاومة رغم الحصار
28/07/2025 03:28:47
28/07/2025 03:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: على الدول الضغط لرفع الحصار ووقف الإبادة الجماعية فورا
Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: على الدول الضغط لرفع الحصار ووقف الإبادة الجماعية فورا
28/07/2025 03:28:47
28/07/2025 03:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: لا يمكننا الذهاب إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة تحت القصف
Lebanon 24
عراقجي: لا يمكننا الذهاب إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة تحت القصف
28/07/2025 03:28:47
28/07/2025 03:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
غزة تحت حصار الجوع: 2.4 مليون إنسان في قبضة المجاعة
Lebanon 24
غزة تحت حصار الجوع: 2.4 مليون إنسان في قبضة المجاعة
16:05 | 2025-07-27
27/07/2025 04:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الغموض يتسيد التجارة العالمية
Lebanon 24
الغموض يتسيد التجارة العالمية
15:00 | 2025-07-27
27/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: العمليات العسكرية في غزة مستمرة
Lebanon 24
نتنياهو: العمليات العسكرية في غزة مستمرة
14:47 | 2025-07-27
27/07/2025 02:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: ندخل المساعدات إلى غزة ولن يكون هناك أي أعذار
Lebanon 24
نتنياهو: ندخل المساعدات إلى غزة ولن يكون هناك أي أعذار
14:44 | 2025-07-27
27/07/2025 02:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانات تحتوي على معلومات حقيقية وحساسة.. قراصنة يخترقون شركة دفاعية فرنسية
Lebanon 24
بيانات تحتوي على معلومات حقيقية وحساسة.. قراصنة يخترقون شركة دفاعية فرنسية
14:37 | 2025-07-27
27/07/2025 02:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!
Lebanon 24
مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!
07:44 | 2025-07-27
27/07/2025 07:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجرة" من الضاحية!
Lebanon 24
"هجرة" من الضاحية!
02:15 | 2025-07-27
27/07/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد شركة "ألفا"
Lebanon 24
هذا جديد شركة "ألفا"
02:45 | 2025-07-27
27/07/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الراعي قبل إدخاله المستشفى
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الراعي قبل إدخاله المستشفى
01:15 | 2025-07-27
27/07/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن صحة فيروز وتدهور حالة زياد الرحباني.. هذا ما كُشف
Lebanon 24
عن صحة فيروز وتدهور حالة زياد الرحباني.. هذا ما كُشف
02:47 | 2025-07-27
27/07/2025 02:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:05 | 2025-07-27
غزة تحت حصار الجوع: 2.4 مليون إنسان في قبضة المجاعة
15:00 | 2025-07-27
الغموض يتسيد التجارة العالمية
14:47 | 2025-07-27
نتنياهو: العمليات العسكرية في غزة مستمرة
14:44 | 2025-07-27
نتنياهو: ندخل المساعدات إلى غزة ولن يكون هناك أي أعذار
14:37 | 2025-07-27
بيانات تحتوي على معلومات حقيقية وحساسة.. قراصنة يخترقون شركة دفاعية فرنسية
14:25 | 2025-07-27
في ايلول.. اليكم موعد انتخابات مجلس الشعب السوري
فيديو
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
28/07/2025 03:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
28/07/2025 03:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
28/07/2025 03:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24