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نتنياهو: ندخل المساعدات إلى غزة ولن يكون هناك أي أعذار

Lebanon 24
27-07-2025 | 14:44
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأمم المتحدة تختلق الذرائع وتنشر أكاذيب بشأن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشدداً على وجود طرق آمنة ومرخصة لعبور قوافل الإمدادات.
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وأضاف خلال زيارته لقاعدة رامون الجوية، اليوم الأحد، أن إسرائيل ملتزمة بضمان الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية، رغم استمرار العمليات العسكرية.

وفي الوقت نفسه، أكد نتنياهو أن إسرائيل تحرز تقدماً في القتال بقطاع غزة، مشيراً إلى استمرار المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن.

وقدم تعازيه لعائلات الجنود القتلى وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً أن هدف العملية هو "القضاء على حماس"، وأن إسرائيل ستواصل القتال حتى تحقيق "نصر كامل".
 
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