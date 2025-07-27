نتنياهو: ندخل المساعدات إلى غزة ولن يكون هناك أي أعذار

أكد ، ، أن تختلق الذرائع وتنشر أكاذيب بشأن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى ، مشدداً على وجود طرق آمنة ومرخصة لعبور قوافل الإمدادات.

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وأضاف خلال زيارته لقاعدة رامون الجوية، اليوم الأحد، أن ملتزمة بضمان الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية، رغم استمرار العمليات العسكرية.



وفي الوقت نفسه، أكد أن إسرائيل تحرز تقدماً في القتال بقطاع غزة، مشيراً إلى استمرار المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن.



وقدم تعازيه لعائلات الجنود القتلى وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً أن هدف العملية هو " على "، وأن إسرائيل ستواصل القتال حتى تحقيق "نصر كامل".