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عربي-دولي
نتنياهو: العمليات العسكرية في غزة مستمرة
Lebanon 24
27-07-2025
|
14:47
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شدد
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
على أن العمليات العسكرية في
قطاع غزة
ستتواصل حتى "تحقيق النصر الكامل"، مؤكدًا أن
القضاء
على حركة
حماس
والإفراج عن الرهائن لا يزالان الهدفين الأساسيين للعملية.
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جاءت تصريحات
نتنياهو
خلال زيارته اليوم الأحد قاعدة رامون الجوية، برفقة
وزير الدفاع
يسرائيل كاتس
وقائد سلاح الجو اللواء تومر بار، حيث تفقد سير العمليات الجوية المرتبطة بالحرب المستمرة منذ أشهر على غزة.
وقال نتنياهو: "نُحرز تقدمًا في القتال كما في المفاوضات للإفراج عن المحتجزين، وسنواصل القتال حتى نحقق جميع أهدافنا"، مؤكدًا أن "القضاء على حماس" لا يزال هدفًا استراتيجيًا.
وأشار نتنياهو إلى أن استمرار العمليات العسكرية يستلزم الحفاظ على الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في ما فُهم على أنه تبرير للضغوط الدولية المتزايدة على
إسرائيل
بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.
واتّهم رئيس الوزراء
الإسرائيلي
الأمم المتحدة
بـ"اختلاق الأعذار والكذب"، قائلاً: "هم يقولون إننا لا نسمح بدخول المساعدات، وهذا غير صحيح. هناك قوافل آمنة منذ بداية الحرب، واليوم أصبحت رسمية".
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