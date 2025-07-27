نتنياهو: العمليات العسكرية في غزة مستمرة

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جاءت تصريحات خلال زيارته اليوم الأحد قاعدة رامون الجوية، برفقة وقائد سلاح الجو اللواء تومر بار، حيث تفقد سير العمليات الجوية المرتبطة بالحرب المستمرة منذ أشهر على غزة.وقال نتنياهو: "نُحرز تقدمًا في القتال كما في المفاوضات للإفراج عن المحتجزين، وسنواصل القتال حتى نحقق جميع أهدافنا"، مؤكدًا أن "القضاء على حماس" لا يزال هدفًا استراتيجيًا.وأشار نتنياهو إلى أن استمرار العمليات العسكرية يستلزم الحفاظ على الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في ما فُهم على أنه تبرير للضغوط الدولية المتزايدة على بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.واتّهم رئيس الوزراء بـ"اختلاق الأعذار والكذب"، قائلاً: "هم يقولون إننا لا نسمح بدخول المساعدات، وهذا غير صحيح. هناك قوافل آمنة منذ بداية الحرب، واليوم أصبحت رسمية".