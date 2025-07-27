بيونغ يانغ: لسنا مهتمين بأي سياسة أو مقترح للمصالحة مع سيئول

في أول رد فعل على "مبادرات استئناف الحوار" التي أطلقتها ، أعلنت شقيقة زعيم ، أن بيونغ يانغ ليست مهتمة بأي سياسة أو مقترح للمصالحة مع سيئول.

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وأضافت في بيان نقلته المركزية : "إذا نظرنا إلى الأيام الخمسين الماضية منذ تولي لي جاي ميونغ منصبه، فإنه لا يختلف عن سلفه في الالتزام الأعمى بالتحالف بين الجنوبية والولايات المتحدة والسعي إلى المواجهة معنا".



وأشارت إلى أنه مهما حاولت حكومة لي جاهدة لجذب انتباه كوريا الشمالية، فإن موقفنا تجاه الجنوب لن يتغير.



وتابعت قائلة: "أؤكد مرة أخرى أننا لسنا مهتمين بأي سياسة أو مقترح تطرحه سيئول، ولن تكون هناك فرصة للجلوس مع كوريا الجنوبية لأي مناقشات".



وتحدثت كيم عن أن اقتراحا في كوريا الجنوبية لتطبيع وزارة الوحدة المسؤولة عن الشؤون بين الكوريتين، حيث ذكرت أن "الوزارة يجب أن تُحل لأن الكوريتين بلدان منفصلان.



ورفضت أيضا تعليق سيئول الأخير لبرامج البث الإذاعي والتلفزيوني التي تديرها وكالة التجسس والتي تستهدف كوريا الشمالية، ووصفته بأنه شيء "لا يستحق أي تقدير".



وأفادت شقيقة زعيم كوريا الشمالية "إذا كانت كوريا الجنوبية تتوقع أن تُلغى كل تبعات أفعالها ببضع كلمات عاطفية، فلا يمكن أن يكون هناك خطأ في التقدير أكبر من ذلك بعد أن أعلنت بيونغ يانغ عدوها وسعت إلى المواجهة المتطرفة في الماضي".



وأشارت أيضا إلى المقترحات في كوريا الجنوبية لدعوة أون لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في غيونغجو الكورية في تشرين الأول 2025، ووصفتها بأنها "وهم سخيف". (روسيا اليوم)