بن غفير منتقداً نتنياهو: كان علينا إرسال القنابل بدلا من المساعدات إلى غزة

دعا إلى زيادة القصف على بدلا من إرسال المساعدات الإنسانية.

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وقال : "هذا إفلاس أخلاقي، بينما رهائننا في غزة، يرسل رئيس وزرائنا مساعدات إنسانية إلى غزة".



وأضاف: "أعتقد أنه في هذه المرحلة، ما كان ينبغي إرساله إلى غزة هو شيء واحد: قنابل للتفجير، وللغزو، ولتشجيع الهجرة، وللفوز في الحرب".

وندد بن غفير في وقت سابق بقرار الحكومة زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، واصفا إياه بأنه "استسلام لحماس"، وقال إنه استبعد من المناقشات. (روسيا اليوم)



