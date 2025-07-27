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بن غفير منتقداً نتنياهو: كان علينا إرسال القنابل بدلا من المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
27-07-2025 | 23:12
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دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى زيادة القصف على قطاع غزة بدلا من إرسال المساعدات الإنسانية.
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وقال بن غفير: "هذا إفلاس أخلاقي، بينما رهائننا في غزة، يرسل رئيس وزرائنا بنيامين نتنياهو مساعدات إنسانية إلى غزة".

وأضاف: "أعتقد أنه في هذه المرحلة، ما كان ينبغي إرساله إلى غزة هو شيء واحد: قنابل للتفجير، وللغزو، ولتشجيع الهجرة، وللفوز في الحرب".
 
وندد بن غفير في وقت سابق بقرار الحكومة زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، واصفا إياه بأنه "استسلام لحماس"، وقال إنه استبعد من المناقشات. (روسيا اليوم)


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