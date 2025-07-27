عراقجي: خامنئي وافق على هدنة مع إسرائيل من دون شروط

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كشف ، كواليس اتخاذ القرار بشأن وقف إطلاق النار مع بعد حرب دامت 12 يوماً تخللها تبادل للضربات غير المسبوقة.وأشار في مقابلة تلفزيونية إلى اجتماع عقده للأمن القومي، في ثامن أو تاسع أيام المواجهة، بشأن قبول هدنة من دون شروط مسبقة إذا تقدمت إسرائيل بطلب.ولفت إلى أن المرشد الإيراني وافق على قرار المجلس، وأشار إلى أن وافقت فوراً بعد تلقيه اتصالات، وإجرائه مشاورات مع قادة «الحرس الثوري».وأشار إلى سوء تفاهم في الساعات الأولى بشأن توقيت الهدنة، ما أدى إلى تدخل الرئيس الأميركي الذي أمر المقاتلات بالعودة. (الشرق الأوسط)