"ستكونون الخاسر الأكبر".. ايران تُحذر أوروبا من هذا الأمر

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في تطور جديد، قام رئيس استخبارات ، مجيد خادمي، بتحذير من تفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على .وقال خادمي للصحافيين أمس الأحد إنه "إذا أراد الأوروبيون القيام بأية خطوات، فإن لدينا خيارات يمكننا استخدامها بشكل فعال".كما رأى أن "الأوروبيين أنفسهم سيكونون الخاسر الأكبر في هذه الحالة"، وفق وكالة "مهر".يأتي ذلك فيما أجرى وفد إيراني في إسطنبول يوم الجمعة الماضي اجتماعاً مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان لاستئناف المحادثات بشأن برنامج طهران في وقت تهدد الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض على طهران.وكشف إيراني رفيع المستوى أن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة" مع المبعوثين الأوروبيين واتفقوا على مواصلة المشاورات.كما اعتبرت طهران أن اجتماع إسطنبول شكل فرصة "لتصحيح" موقف هذه القوى الأوروبية من البرنامج النووي .زيارة الفريق التقني للوكالة الذريةفي الموازاة، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن الضوء الأخضر الذي أعطته طهران لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة لتقوم بزيارة "في الأسابيع المقبلة أمر مشجع".(العربية)