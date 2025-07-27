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عربي-دولي
ملك تايلاند يأمر بإلغاء احتفالات عيد ميلاده اليوم
Lebanon 24
27-07-2025
|
23:32
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أصدر ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن،
راما
العاشر، مرسوما ملكيا بإلغاء الاحتفالات المقررة بمناسبة عيد ميلاده اليوم الاثنين.
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وقرر استبدالها بمراسم تقديس للملوك السابقين من سلالة تشاكري.
ونص
المرسوم على
أن "
جلالة الملك
ماها فاجيرالونجكورن، العاهل العاشر لسلالة تشاكري، يلغي بموجب هذا المرسوم الفعاليات الاحتفالية المقررة بمناسبة عيد ميلاد جلالته في 28
تموز
2025 وفقا لخطة المراسم والاحتفالات الصادرة في 18 تموز 2025، ويأمر بدلا من ذلك بتنفيذ الفعاليات وفقاً للخطة المعدلة الواردة في هذا المرسوم".
وتشمل الخطة المعدلة ثلاثة بنود فقط: تكليف مكتب البلاط الملكي بتخصيص مكان في
القصر
الكبير في بانكوك لتلقي توقيعات الجمهور في سجل التهنئات لجلالة الملك من الساعة 08:00 حتى 12:00، وتنظيم مراسم تقديس التماثيل والصور للملوك السابقين للمملكة في قصر براثيب بيدور لأفراد
العائلة المالكة
والموظفين الحكوميين والجمهور من الساعة 08:00 حتى 17:00.
كما أمر المرسوم
القوات البرية
والبحرية والجوية بإطلاق التحية التقليدية المكونة من 21 طلقة مدفعية من كل فرع عسكري، بإجمالي 63 طلقة في الساعة 12:00. ولم يذكر المرسوم أسباب إلغاء معظم الفعاليات الاحتفالية. (روسيا اليوم)
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