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عربي-دولي

في رحلة مباشرة.. أول طائرة من موسكو تهبط في بيونغ يانغ

Lebanon 24
27-07-2025 | 23:42
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هبطت أول طائرة في رحلة مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ صباح اليوم الاثنين، وتم استقبال الرحلة بحفاوة بالغة في مطار بيونغ يانغ.
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وقدمت الزهور للوفد الروسي، برئاسة وزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، الذي يرأس اللجنة الحكومية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين موسكو وبيونغ يانغ عن الجانب الروسي، ولأعضاء الطاقم.
 
 

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