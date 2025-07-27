في رحلة مباشرة.. أول طائرة من موسكو تهبط في بيونغ يانغ

هبطت أول طائرة في رحلة مباشرة من إلى الاثنين، وتم استقبال الرحلة بحفاوة بالغة في .

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وقدمت الزهور للوفد الروسي، برئاسة وزير الموارد الطبيعية ، الذي يرأس الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين موسكو وبيونغ يانغ عن الجانب الروسي، ولأعضاء الطاقم.