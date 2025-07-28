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عربي-دولي
ترحيل مرتقب لنشطاء "حنظلة".. مركز حقوقي يحذّر
Lebanon 24
28-07-2025
|
00:10
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قال مركز "عدالة" الحقوقي العربي
في إسرائيل
، إن السلطات
الإسرائيلية
، ستبدأ خلال الساعات المقبلة بترحيل عدد من نشطاء سفينة "حنظلة" الدولية، بينما واصل آخرون "إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ اعتقالهم، احتجاجا على الاحتجاز التعسفي".
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وفي منشور عبر صفحته في "
فيسبوك
"، قال المركز (خاص مقره مدينة حيفا): "سيتم ترحيل عدد من النشطاء خلال الساعات القريبة وهم: أنطونيو مازيو من
إيطاليا
، غبرائيل كاسالا من
فرنسا
، جيكوب بيرغر من
الولايات المتحدة
".
وأضاف: "أما بالنسبة لآنجي ساهوكيه من فرنسا، والدكتور
فرانك
رومانو الحامل للجنسيتين
الأمريكية
والفرنسية، فقد أنهت دائرة الهجرة الإجراءات (إجراءات التحقيق) معهم قبل السماح لطاقم عدالة باللقاء معهم".
ووفق المركز الحقوقي، "رفض 12 ناشطًا التوقيع على الترحيل الطوعي، إذّ سيتم عرضهم أمام المحكمة في إجراء قانوني قريبًا".
وأضاف أن الناشطين الـ12 الرافضين للتوقيع "يواصلون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ اعتقالهم، تعبيرًا عن احتجاجهم على ما وصفوه بالاحتجاز التعسفي وغير القانوني من قبل السلطات الإسرائيلية"، دون تفاصيل عن بقية الناشطين. (الأناضول)
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