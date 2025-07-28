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مصر وقطر تؤكدان استمرار الجهود لتحقيق تهدئة شاملة بغزة

Lebanon 24
28-07-2025 | 00:20
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أكدت مصر وقطر، مساء الأحد، "التزامهما الكامل بمواصلة المفاوضات وبذل الجهود لسرعة التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار" في قطاع غزة.
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جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفق بيان للخارجية المصرية.
وبحسب المصدر ذاته، تناول الاتصال "تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية-القطرية للتوصل لوقف إطلاق النار، ووقف الجرائم والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، وانهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة".
وأكد الوزيران "التزامهما الكامل بمواصلة المفاوضات وبذل الجهود لسرعة التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار يسهم في نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ووقف الجرائم المتكررة التي ترتكبها إسرائيل".
كما تناول الوزيران "التطورات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي وإعادة الإعمار، والذي يستهدف تنفيذ الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار القطاع". (الأناضول)
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