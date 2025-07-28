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غارات إسرائيلية عنيفة على غزة.. أكثر من 25 شهيدًا منذ منتصف الليل

Lebanon 24
28-07-2025 | 00:35
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أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 25 فلسطينيا وإصابة العشرات في سلسلة من الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت عدة مناطق بقطاع غزة منذ منتصف ليلة الاثنين، تركز معظمها على مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
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واستهدفت غارات إسرائيلية عدة منازل سكنية بمنطقتي المواصي والحي الياباني غربي خان يونس، وأضافت مصادر طبية أن بين الضحايا عددًا من المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض، في حين تواصل طواقم الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجرحى والشهداء من تحت ركام المنازل التي تعرضت للقصف.

ووسط قطاع غزة، أفادت مستشفى شهداء الأقصى بوصول شهيدتين وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة البصة بمدينة دير البلح، ومنزلًا آخر في مخيم المغازي وسط القطاع، أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على منطقة المواصي غرب خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على منطقة الكتيبة وسط المدينة، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير وهدم لمنازل سكنية في خان يونس.
(الجزيرة)
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