غارات إسرائيلية عنيفة على غزة.. أكثر من 25 شهيدًا منذ منتصف الليل

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أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 25 فلسطينيا وإصابة العشرات في سلسلة من المكثفة التي استهدفت عدة مناطق بقطاع غزة منذ منتصف ليلة الاثنين، تركز معظمها على مدينة جنوبي القطاع.واستهدفت غارات إسرائيلية عدة منازل سكنية بمنطقتي المواصي والحي الياباني غربي خان يونس، وأضافت مصادر طبية أن بين الضحايا عددًا من المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض، في حين تواصل طواقم الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجرحى والشهداء من تحت ركام المنازل التي تعرضت للقصف.ووسط ، أفادت بوصول شهيدتين وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة البصة بمدينة دير البلح، ومنزلًا آخر في مخيم وسط القطاع، أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.وشنت طائرات غارات عنيفة على منطقة المواصي غرب خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على منطقة الكتيبة وسط المدينة، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير وهدم لمنازل سكنية في خان يونس.(الجزيرة)