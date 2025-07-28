30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
22
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
غارات إسرائيلية عنيفة على غزة.. أكثر من 25 شهيدًا منذ منتصف الليل
Lebanon 24
28-07-2025
|
00:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 25 فلسطينيا وإصابة العشرات في سلسلة من
الغارات
الإسرائيلية
المكثفة التي استهدفت عدة مناطق بقطاع غزة منذ منتصف ليلة الاثنين، تركز معظمها على مدينة
خان يونس
جنوبي القطاع.
Advertisement
واستهدفت غارات إسرائيلية عدة منازل سكنية بمنطقتي المواصي والحي الياباني غربي خان يونس، وأضافت مصادر طبية أن بين الضحايا عددًا من المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض، في حين تواصل طواقم الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجرحى والشهداء من تحت ركام المنازل التي تعرضت للقصف.
ووسط
قطاع غزة
، أفادت
مستشفى شهداء الأقصى
بوصول شهيدتين وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة البصة بمدينة دير البلح، ومنزلًا آخر في مخيم
المغازي
وسط القطاع، أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.
وشنت طائرات
الاحتلال
الإسرائيلي
غارات عنيفة على منطقة المواصي غرب خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على منطقة الكتيبة وسط المدينة، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير وهدم لمنازل سكنية في خان يونس.
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
الحدث: 25 صاروخا إيرانيا أطلقت على رشقتين منذ منتصف الليل
Lebanon 24
الحدث: 25 صاروخا إيرانيا أطلقت على رشقتين منذ منتصف الليل
28/07/2025 13:03:37
28/07/2025 13:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
40 شهيدا منهم 20 من طالبي المساعدات جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ منتصف الليل (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
40 شهيدا منهم 20 من طالبي المساعدات جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ منتصف الليل (التلفزيون العربي)
28/07/2025 13:03:37
28/07/2025 13:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
23 شهيدا منهم 9 من طالبي المساعدات جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ منتصف الليل (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
23 شهيدا منهم 9 من طالبي المساعدات جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ منتصف الليل (التلفزيون العربي)
28/07/2025 13:03:37
28/07/2025 13:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون العربي: أكثر من 30 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم
Lebanon 24
التلفزيون العربي: أكثر من 30 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم
28/07/2025 13:03:37
28/07/2025 13:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو لنفق غامض قيل إنه في سوريا.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو لنفق غامض قيل إنه في سوريا.. ما حقيقته؟
05:47 | 2025-07-28
28/07/2025 05:47:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعلن عودة مليون لاجئ أفغاني إلى بلادهم
Lebanon 24
إيران تعلن عودة مليون لاجئ أفغاني إلى بلادهم
05:35 | 2025-07-28
28/07/2025 05:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في بانكوك.. حارس سابق يُطلق النار على زملائه وينتحر
Lebanon 24
في بانكوك.. حارس سابق يُطلق النار على زملائه وينتحر
05:11 | 2025-07-28
28/07/2025 05:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: وفد من الوكالة الدولية يزور طهران خلال أسبوعين
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: وفد من الوكالة الدولية يزور طهران خلال أسبوعين
04:47 | 2025-07-28
28/07/2025 04:47:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كمبوديا: تايلاند استخدمت أسلحة محرّمة دولياً في هجماتها
Lebanon 24
كمبوديا: تايلاند استخدمت أسلحة محرّمة دولياً في هجماتها
04:35 | 2025-07-28
28/07/2025 04:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!
Lebanon 24
مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!
07:44 | 2025-07-27
27/07/2025 07:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زياد الرحباني.. الموت يغيب فنانا شهيرا بعد صراع صامت مع مرض السرطان (صورة)
Lebanon 24
بعد زياد الرحباني.. الموت يغيب فنانا شهيرا بعد صراع صامت مع مرض السرطان (صورة)
23:31 | 2025-07-27
27/07/2025 11:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطر يهدّد لبنان".. هذا ما قيلَ عن "الأمن"!
Lebanon 24
"خطر يهدّد لبنان".. هذا ما قيلَ عن "الأمن"!
15:00 | 2025-07-27
27/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يُفارق الحياة في المستشفى.. معلومات جديدة تُكشف عن وفاة الفنان زياد الرحباني
Lebanon 24
لم يُفارق الحياة في المستشفى.. معلومات جديدة تُكشف عن وفاة الفنان زياد الرحباني
02:14 | 2025-07-28
28/07/2025 02:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "الأراضي الأخرى" في عملية التبادل مع مزارع شبعا؟
Lebanon 24
ما هي "الأراضي الأخرى" في عملية التبادل مع مزارع شبعا؟
09:00 | 2025-07-27
27/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:47 | 2025-07-28
فيديو لنفق غامض قيل إنه في سوريا.. ما حقيقته؟
05:35 | 2025-07-28
إيران تعلن عودة مليون لاجئ أفغاني إلى بلادهم
05:11 | 2025-07-28
في بانكوك.. حارس سابق يُطلق النار على زملائه وينتحر
04:47 | 2025-07-28
الخارجية الإيرانية: وفد من الوكالة الدولية يزور طهران خلال أسبوعين
04:35 | 2025-07-28
كمبوديا: تايلاند استخدمت أسلحة محرّمة دولياً في هجماتها
04:15 | 2025-07-28
جلسة تحريض في الكنيست.. اتهامات لمصر بالانحياز لحماس ونشر صور هتلر
فيديو
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
02:26 | 2025-07-28
28/07/2025 13:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
01:59 | 2025-07-28
28/07/2025 13:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
28/07/2025 13:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24