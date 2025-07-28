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عربي-دولي

ألمانيا: أكثر من 6 آلاف تركي على قوائم المطلوبين

Lebanon 24
28-07-2025 | 00:45
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أفادت بيانات رسمية حديثة، بأن هناك حوالي 6382 مواطنا تركيا صدرت بحقهم أوامر اعتقال مفتوحة من قبل السلطات في ألمانيا، ما يجعلهم رابع أكبر جنسية بين المطلوبين للسلطات الألمانية.
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صدرت هذه المعطيات في سياق استجواب برلماني يوضح أن العدد الكلي للأشخاص المطلوبين للسلطات في ألمانيا يبلغ حوالي 148 ألفا، وغالبيتهم من الأجانب أو عديمي الجنسية، فيما يمثل الأتراك رابع أكبر مجموعة بعد الرومانيين، البولنديين والجورجيين. البيان لم يحدد طبيعة الجرائم أو نوعية القضايا التي على أساسها صدرت أوامر الاعتقال بحق هؤلاء المواطنين الأتراك.
وأشارت الحكومة الألمانية إلى أن هذه الأرقام تعد "لقطات فورية" قابلة للتغير اليومي مع إصدار أوامر اعتقال جديدة أو القبض على مطلوبين، كما تذكر البيانات أن العدد الإجمالي لأوامر الاعتقال يشهد زيادة عامة سنويا في ألمانيا.
(روسيا اليوم)
 
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