ألمانيا: أكثر من 6 آلاف تركي على قوائم المطلوبين

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أفادت بيانات رسمية حديثة، بأن هناك حوالي 6382 مواطنا صدرت بحقهم أوامر اعتقال مفتوحة من قبل السلطات في ، ما يجعلهم رابع أكبر جنسية بين المطلوبين للسلطات .صدرت هذه المعطيات في سياق استجواب يوضح أن العدد الكلي للأشخاص المطلوبين للسلطات في ألمانيا يبلغ حوالي 148 ألفا، وغالبيتهم من الأجانب أو عديمي الجنسية، فيما يمثل رابع أكبر مجموعة بعد الرومانيين، البولنديين والجورجيين. البيان لم يحدد طبيعة الجرائم أو نوعية التي على أساسها صدرت أوامر الاعتقال بحق هؤلاء المواطنين الأتراك.وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعد "لقطات فورية" قابلة للتغير اليومي مع إصدار أوامر اعتقال جديدة أو القبض على مطلوبين، كما تذكر البيانات أن العدد الإجمالي لأوامر الاعتقال يشهد زيادة عامة سنويا في ألمانيا.(روسيا اليوم)