Advertisement

عربي-دولي

صحيفة: الغرب يراجع دعمه لأوكرانيا بسبب تجاوزات زيلينسكي

Lebanon 24
28-07-2025 | 01:13
A-
A+

Doc-P-1397405-638892870451798783.jpg
Doc-P-1397405-638892870451798783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن فلاديمير زيلينسكي فقد ثقة الدول الغربية و"سقط من قمة منصة الديمقراطية"، بعد انغماسه في معركة مع هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا.
Advertisement

وتلاحظ الصحيفة أن زيلينسكي استغل تراجع الاهتمام من جانب الولايات المتحدة، وحاول تدمير نظام الضوابط والتوازنات الذي يدعمه الغرب في أوكرانيا.

ووفقا للصحيفة، اشتكى المسؤولون الأوروبيون الذين يتعاملون مع زيلينسكي من ضعف المعلومات التي يقدمها المذكور، ويؤكدون أنه حجب نفسه عن الآراء البديلة ويحصل على المعلومات فقط من دائرة صغيرة من الأشخاص الموثوق بهم، مما يجعله أقل تقبلا لنصيحة مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين نصحوه بعدم القضاء على استقلالية أجهزة مكافحة الفساد في البلاد.
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
قلق غربي من توجه واشنطن لتقارب مع روسيا وتخفيض دعمها لأوكرانيا.. صحيفة تتحدث!
lebanon 24
28/07/2025 13:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة تؤكد: فرنسا لن تشارك في شراء أسلحة أميركية لأوكرانيا
lebanon 24
28/07/2025 13:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة فرنسية تكشف: خسائر القوات الأوكرانية أعلى بكثير مما يدعي زيلينسكي
lebanon 24
28/07/2025 13:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يهدد بمقاضاة صحيفة وول ستريت جورنال بسبب خبر يتعلق برسالة مزعومة لإبستين
lebanon 24
28/07/2025 13:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:47 | 2025-07-28
05:35 | 2025-07-28
05:11 | 2025-07-28
04:47 | 2025-07-28
04:35 | 2025-07-28
04:15 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24