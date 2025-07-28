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قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن فقد ثقة الدول الغربية و"سقط من قمة منصة "، بعد انغماسه في معركة مع هيئات مكافحة الفساد في .وتلاحظ الصحيفة أن استغل تراجع الاهتمام من جانب ، وحاول تدمير نظام الضوابط والتوازنات الذي يدعمه الغرب في أوكرانيا.ووفقا للصحيفة، اشتكى المسؤولون الأوروبيون الذين يتعاملون مع زيلينسكي من ضعف المعلومات التي يقدمها المذكور، ويؤكدون أنه حجب نفسه عن الآراء البديلة ويحصل على المعلومات فقط من دائرة صغيرة من الأشخاص الموثوق بهم، مما يجعله أقل تقبلا لنصيحة مسؤولي الذين نصحوه بعدم على استقلالية أجهزة مكافحة الفساد في البلاد.(روسيا اليوم)