فرنسا: الاتفاق الأميركي - الأوروبي مؤقت وغير متوازن

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قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية اليوم :"إن الاتفاق بين والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية يوفر استقرارا موقتا لكنه غير متوازن"، بحسب وكالة" فرانس برس".وكتب عبر منصة "اكس" : "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت بشأنه مع استقرارا موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن".