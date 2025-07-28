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عربي-دولي

فرنسا: الاتفاق الأميركي - الأوروبي مؤقت وغير متوازن

Lebanon 24
28-07-2025 | 01:26
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قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد اليوم :"إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية يوفر استقرارا موقتا لكنه غير متوازن"، بحسب وكالة" فرانس برس".
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وكتب عبر  منصة "اكس" : "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرارا موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن".
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