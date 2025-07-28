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عربي-دولي
مصدر أمني: تجميد المساعدات منذ أذار لأسباب سياسية داخلية
Lebanon 24
28-07-2025
|
01:40
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كشف مصدر أمني لموقع Ynet
الإسرائيلي
أنه تم تجميد خطط إقامة "
مدينة إنسانية
" في
رفح
، والتي كانت معدة لمئات الآلاف من
الفلسطينيين
كخطوة أولى لدفعهم إلى مغادرة القطاع طوعا.
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وقال المصدر إنه "لا يوجد قرار بالمضي قدما ولا توجد خطة بديلة. يبدو أن المستوى السياسي تخلى عنها ظنا بأن صفقة تبادل الأسرى ستتم، وتشمل الانسحاب من محاور بيت حانون جنوب القطاع، ما أدى إلى تجميد
هذه المبادرة
".
وأوضح المصدر أن "الحقيقة لم تعد العامل الحاسم، بل طريقة عرضها وتأثيرها على الرأي العام العالمي. لقد تسببنا بضرر بالغ لصورتنا. والمشكلة أن قراراتنا تتخذ في اللحظة الأخيرة وبشكل مرتجل، بدلا من التحضير المسبق وتجنّب الأزمات".
كما أشار المصدر إلى أنه منذ أذار، توقفت
إسرائيل
عن إدخال المساعدات لأسباب سياسية، خشية إسقاط الحكومة من قبل وزراء يهددون بتفكيك الائتلاف. ورأى أن إسرائيل كان بإمكانها إقناع
المجتمع الدولي
والأمم المتحدة بتوزيع المساعدات العالقة عند معبري زيكيم وكرم أبو سالم، مما كان سيجنبها الانتقادات الحادة.
(روسيا اليوم)
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