مصدر أمني: تجميد المساعدات منذ أذار لأسباب سياسية داخلية

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كشف مصدر أمني لموقع Ynet أنه تم تجميد خطط إقامة " " في ، والتي كانت معدة لمئات الآلاف من كخطوة أولى لدفعهم إلى مغادرة القطاع طوعا.وقال المصدر إنه "لا يوجد قرار بالمضي قدما ولا توجد خطة بديلة. يبدو أن المستوى السياسي تخلى عنها ظنا بأن صفقة تبادل الأسرى ستتم، وتشمل الانسحاب من محاور بيت حانون جنوب القطاع، ما أدى إلى تجميد ".وأوضح المصدر أن "الحقيقة لم تعد العامل الحاسم، بل طريقة عرضها وتأثيرها على الرأي العام العالمي. لقد تسببنا بضرر بالغ لصورتنا. والمشكلة أن قراراتنا تتخذ في اللحظة الأخيرة وبشكل مرتجل، بدلا من التحضير المسبق وتجنّب الأزمات".كما أشار المصدر إلى أنه منذ أذار، توقفت عن إدخال المساعدات لأسباب سياسية، خشية إسقاط الحكومة من قبل وزراء يهددون بتفكيك الائتلاف. ورأى أن إسرائيل كان بإمكانها إقناع والأمم المتحدة بتوزيع المساعدات العالقة عند معبري زيكيم وكرم أبو سالم، مما كان سيجنبها الانتقادات الحادة.(روسيا اليوم)