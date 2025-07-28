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إذا تم تفعيل "آلية الزناد".. مسؤول إيراني: ندرس الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي

Lebanon 24
28-07-2025 | 01:41
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قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني ابراهيم رضائي إن إيران تدرس الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا تم تفعيل ما يسمى بـ"آلية الزناد". 
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وأضاف رضائي في تصريح للصحفيين، أن أعضاء اللجنة يعكفون على صياغة مشروع قانون يلزم الحكومة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، في حال تفعيل "آلية الزناد" من قبل الترويكا الأوروبية.

وأوضح رضائي أن لجنة الأمن القومي النيابية ناقشت التداعيات المترتبة على تفعيل "آلية الزناد" لو حصل، والتي نصت عليها الدول الأوروبية الثلاث في الاتفاق النووي، مبينا أن غالبية أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية دعوا الى إعداد مشروع قانون بهذا الشأن وإرساله إلى الجلسة العامة للبرلمان بعد إقراره من قبل اللجنة.

وحول مشروع القانون المقترح، أوضح المسؤول البرلماني الإيراني أنه وفقا لهذا المشروع، في حال تفعيل آلية الزناد، ستلزم الحكومة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي؛ مؤكدا بأن هذا المشروع ما زال قيد الصياغة في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية.

و"آلية الزناد" هي آلية تتعلق بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران تلقائيا إذا اعتمدت في مجلس الأمن الدولي. (روسيا اليوم) 

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