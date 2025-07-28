إذا تم تفعيل "آلية الزناد".. مسؤول إيراني: ندرس الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي

قال المتحدث باسم لجنة والسياسة الخارجية في رضائي إن تدرس الخروج من معاهدة حظر الانتشار إذا تم تفعيل ما يسمى بـ"آلية الزناد".

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وأضاف رضائي في تصريح للصحفيين، أن يعكفون على صياغة مشروع قانون يلزم الحكومة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، في حال تفعيل "آلية الزناد" من قبل الترويكا الأوروبية.



وأوضح رضائي أن لجنة الأمن القومي النيابية ناقشت التداعيات المترتبة على تفعيل "آلية الزناد" لو حصل، والتي نصت عليها الدول الأوروبية الثلاث في ، مبينا أن غالبية أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية دعوا الى إعداد مشروع قانون بهذا الشأن وإرساله إلى الجلسة العامة للبرلمان بعد إقراره من قبل اللجنة.



وحول مشروع القانون المقترح، أوضح المسؤول البرلماني الإيراني أنه وفقا لهذا المشروع، في حال تفعيل آلية الزناد، ستلزم الحكومة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي؛ مؤكدا بأن هذا المشروع ما زال قيد الصياغة في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية.



و"آلية الزناد" هي آلية تتعلق بإعادة فرض الدولية على إيران تلقائيا إذا اعتمدت في . (روسيا اليوم)