30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
22
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إذا تم تفعيل "آلية الزناد".. مسؤول إيراني: ندرس الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي
Lebanon 24
28-07-2025
|
01:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المتحدث باسم لجنة
الأمن القومي
والسياسة الخارجية في
مجلس الشورى
الإيراني
ابراهيم
رضائي إن
إيران
تدرس الخروج من معاهدة حظر الانتشار
النووي
إذا تم تفعيل ما يسمى بـ"آلية الزناد".
Advertisement
وأضاف رضائي في تصريح للصحفيين، أن
أعضاء اللجنة
يعكفون على صياغة مشروع قانون يلزم الحكومة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، في حال تفعيل "آلية الزناد" من قبل الترويكا الأوروبية.
وأوضح رضائي أن لجنة الأمن القومي النيابية ناقشت التداعيات المترتبة على تفعيل "آلية الزناد" لو حصل، والتي نصت عليها الدول الأوروبية الثلاث في
الاتفاق النووي
، مبينا أن غالبية أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية دعوا الى إعداد مشروع قانون بهذا الشأن وإرساله إلى الجلسة العامة للبرلمان بعد إقراره من قبل اللجنة.
وحول مشروع القانون المقترح، أوضح المسؤول البرلماني الإيراني أنه وفقا لهذا المشروع، في حال تفعيل آلية الزناد، ستلزم الحكومة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي؛ مؤكدا بأن هذا المشروع ما زال قيد الصياغة في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية.
و"آلية الزناد" هي آلية تتعلق بإعادة فرض
العقوبات
الدولية على إيران تلقائيا إذا اعتمدت في
مجلس الأمن الدولي
. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ماكرون: أسوأ سيناريو إذا انسحبت إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي
Lebanon 24
ماكرون: أسوأ سيناريو إذا انسحبت إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي
28/07/2025 13:04:19
28/07/2025 13:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يحذّر من خروج إيران من معاهدة حظر انتشار النووي
Lebanon 24
ماكرون يحذّر من خروج إيران من معاهدة حظر انتشار النووي
28/07/2025 13:04:19
28/07/2025 13:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: إذا فعلت الترويكا الأوروبية آلية الزناد فسنوقف التعامل الدبلوماسي معها
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: إذا فعلت الترويكا الأوروبية آلية الزناد فسنوقف التعامل الدبلوماسي معها
28/07/2025 13:04:19
28/07/2025 13:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
28/07/2025 13:04:19
28/07/2025 13:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو لنفق غامض قيل إنه في سوريا.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو لنفق غامض قيل إنه في سوريا.. ما حقيقته؟
05:47 | 2025-07-28
28/07/2025 05:47:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعلن عودة مليون لاجئ أفغاني إلى بلادهم
Lebanon 24
إيران تعلن عودة مليون لاجئ أفغاني إلى بلادهم
05:35 | 2025-07-28
28/07/2025 05:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في بانكوك.. حارس سابق يُطلق النار على زملائه وينتحر
Lebanon 24
في بانكوك.. حارس سابق يُطلق النار على زملائه وينتحر
05:11 | 2025-07-28
28/07/2025 05:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: وفد من الوكالة الدولية يزور طهران خلال أسبوعين
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: وفد من الوكالة الدولية يزور طهران خلال أسبوعين
04:47 | 2025-07-28
28/07/2025 04:47:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كمبوديا: تايلاند استخدمت أسلحة محرّمة دولياً في هجماتها
Lebanon 24
كمبوديا: تايلاند استخدمت أسلحة محرّمة دولياً في هجماتها
04:35 | 2025-07-28
28/07/2025 04:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!
Lebanon 24
مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!
07:44 | 2025-07-27
27/07/2025 07:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زياد الرحباني.. الموت يغيب فنانا شهيرا بعد صراع صامت مع مرض السرطان (صورة)
Lebanon 24
بعد زياد الرحباني.. الموت يغيب فنانا شهيرا بعد صراع صامت مع مرض السرطان (صورة)
23:31 | 2025-07-27
27/07/2025 11:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطر يهدّد لبنان".. هذا ما قيلَ عن "الأمن"!
Lebanon 24
"خطر يهدّد لبنان".. هذا ما قيلَ عن "الأمن"!
15:00 | 2025-07-27
27/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يُفارق الحياة في المستشفى.. معلومات جديدة تُكشف عن وفاة الفنان زياد الرحباني
Lebanon 24
لم يُفارق الحياة في المستشفى.. معلومات جديدة تُكشف عن وفاة الفنان زياد الرحباني
02:14 | 2025-07-28
28/07/2025 02:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "الأراضي الأخرى" في عملية التبادل مع مزارع شبعا؟
Lebanon 24
ما هي "الأراضي الأخرى" في عملية التبادل مع مزارع شبعا؟
09:00 | 2025-07-27
27/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:47 | 2025-07-28
فيديو لنفق غامض قيل إنه في سوريا.. ما حقيقته؟
05:35 | 2025-07-28
إيران تعلن عودة مليون لاجئ أفغاني إلى بلادهم
05:11 | 2025-07-28
في بانكوك.. حارس سابق يُطلق النار على زملائه وينتحر
04:47 | 2025-07-28
الخارجية الإيرانية: وفد من الوكالة الدولية يزور طهران خلال أسبوعين
04:35 | 2025-07-28
كمبوديا: تايلاند استخدمت أسلحة محرّمة دولياً في هجماتها
04:15 | 2025-07-28
جلسة تحريض في الكنيست.. اتهامات لمصر بالانحياز لحماس ونشر صور هتلر
فيديو
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
02:26 | 2025-07-28
28/07/2025 13:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
01:59 | 2025-07-28
28/07/2025 13:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
28/07/2025 13:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24