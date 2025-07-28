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عربي-دولي

طائرة تهبط اضطراريًا في غلاسكو بعد تهديد غريب ضد ترامب

Lebanon 24
28-07-2025 | 02:00
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قالت صحيفة The Sun البريطانية، إن طائرة تابعة لشركة easyjet اضطرت للهبوط في مدينة غلاسكو الاسكتلندية بسبب تصرف خطير من جانب أحد ركابها.
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ووفقا للصحيفة، هدد راكب يبلغ من العمر 41 عاما، بتفجير قنبلة من أجل إرسال "رسالة" إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب الصحيفة، حاول الراكب بهذا الشكل الإعراب عن عدم رضاه عن سياسات الرئيس الأمريكي، ورغب بهذه الطريقة إرسال نوع من "الرسالة" إليه.

ونقلت الصحيفة ما قاله الرجل عند اعتقاله: "أردت أن أرسل رسالة إلى ترامب... إنه في اسكتلندا".
(روسيا اليوم)
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