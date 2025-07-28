طائرة تهبط اضطراريًا في غلاسكو بعد تهديد غريب ضد ترامب

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قالت صحيفة The Sun ، إن طائرة تابعة لشركة اضطرت للهبوط في مدينة غلاسكو الاسكتلندية بسبب تصرف خطير من جانب أحد ركابها.ووفقا للصحيفة، هدد راكب يبلغ من العمر 41 عاما، بتفجير قنبلة من أجل إرسال "رسالة" إلى .وبحسب الصحيفة، حاول الراكب بهذا الشكل الإعراب عن عدم رضاه عن سياسات الرئيس الأمريكي، ورغب بهذه الطريقة إرسال نوع من "الرسالة" إليه.ونقلت الصحيفة ما قاله الرجل عند اعتقاله: "أردت أن أرسل رسالة إلى ... إنه في ".(روسيا اليوم)