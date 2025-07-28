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شركة طيران تضطر لتعديل جدول رحلاتها.. ما السبب؟

Lebanon 24
28-07-2025 | 02:03
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أعلنت شركة إيروفلوت، كبرى شركات الطيران المدني الروسية، أنها تعمل على تعديل جدول رحلاتها بسبب خلل في منظوماتها المعلوماتية، مشيرة إلى أن ذلك سيتسبب بتأجيل بعض الرحلات الجوية للشركة وإلغاء بعضها الآخر.
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وقال ممثل للشركة: "حدث عطل في أنظمة الخدمات المعلوماتية للشركة. من المحتمل حدوث انقطاعات في تقديم الخدمات. وفي هذا الصدد، من المتوقع إجراء تعديلات إجبارية على جدول الرحلات، بما في ذلك تأجيلها وإلغاؤها". (روسيا اليوم) 
 
 

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