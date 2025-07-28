الأمم المتحدة تطلق مؤتمراً في نيويورك لدعم حل الدولتين

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تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة ، برئاسة مشتركة بين وفرنسا، بحسب " وفا".ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 30 الحالي عدد كبير من الدول الأعضاء في والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني، ويمثل دولة رئيس الوزراء محمد مصطفى.ويهدف المؤتمر وفقا للمذكرة المفاهيمية الصادرة عن الجهات المنظمة، إلى "حشد الزخم للقضية الفلسطينية من خلال البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية واعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي ودفع سلمي عادل ودائم وشامل يضمن الأمن للجميع".ويشكل المؤتمر منصة لإعادة تأكيد الدعم الدولي لحل الدولتين والتخطيط والتنسيق لتنفيذ هذا الحل والهدف الأسمى المتمثل بإنهاء وتجسيد قيام دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية ومبادرة السلام العربية.ويتألف المؤتمر من موائد مستديرة وجلسة عامة تتضمن بيانات افتتاحية من الرئيسين المشتركين للمؤتمر وفرنسا، وبيانات من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلي الدول والمراقبين، وجلسة ختامية. (الوكالة الوطنية)