روسيا تقصف كييف.. إصابة طفل و7 آخرين في هجوم جديد

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أعلنت السلطات في العاصمة اليوم الاثنين، أن شنت هجوماً على المدينة خلال الليل أسفر عن إصابة ثمانية من سكان أحد المباني بينهم طفل في الثالثة من عمره.وقال تكاتشينكو رئيس في كييف عبر تطبيق «تلغرام» إن أربعة من المصابين في الهجوم الذي وقع بعد منتصف الليل بقليل نقلوا إلى المستشفى وإن أحدهم حالته خطيرة.من جانبه، قال رئيس بلدية كييف إن جميع المصابين من سكان مبنى متعدد الطوابق في حي دارنيتسكي بالمدينة على لنهر دنيبرو، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.وأضاف في منشور على «تلغرام»: «تسببت موجة الانفجار في إلحاق أضرار بالنوافذ من الطابق السادس إلى من المبنى». (الشرق الأوسط)