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لوبان: الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة استسلام كامل

Lebanon 24
28-07-2025 | 02:31
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قالت مارين لوبان، زعيمة حزب كتلة التجمع الوطني بالبرلمان الفرنسي، إن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعتبر فاشلا من نواحي سياسية واقتصادية وأخلاقية.
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وأشارت لوبان إلى أنه من الناحية السياسية يمكن اعتبار الاتفاق بمثابة فشل ذريع، لأن بريطانيا حصلت على شروط أفضل من الدول الأوروبية المتوحدة.
 
وشددت على أن باريس لم تكن ستقبل البنود الاقتصادية للصفقة لو كانت فرنسا تحت حكم "حكومة ذات توجه وطني".

وأضافت لوبان أنه "سيتعين استيراد غاز وأسلحة بمئات المليارات من اليوروهات سنويا من الولايات المتحدة. وهذا استسلام كامل للصناعة الفرنسية وتخل تام عن سيادتنا في مجال الطاقة والمجال العسكري".

ونوهت لوبان بأن بعض أحكام الاتفاق، وضعت المزارعين الفرنسيين في وضع أقل امتيازا، وتمت "التضحية بهم لصالح الصناعة الألمانية". (روسيا اليوم) 
 
 

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