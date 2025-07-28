لوبان: الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة استسلام كامل

قالت ، زعيمة حزب كتلة التجمع الوطني بالبرلمان الفرنسي، إن الاتفاق التجاري بين والولايات المتحدة يعتبر فاشلا من نواحي سياسية واقتصادية وأخلاقية.

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وأشارت لوبان إلى أنه من الناحية السياسية يمكن اعتبار الاتفاق بمثابة فشل ذريع، لأن حصلت على شروط أفضل من المتوحدة.

وشددت على أن لم تكن ستقبل البنود الاقتصادية للصفقة لو كانت تحت حكم "حكومة ذات توجه وطني".



وأضافت لوبان أنه "سيتعين استيراد غاز وأسلحة بمئات المليارات من اليوروهات سنويا من . وهذا استسلام كامل للصناعة وتخل تام عن سيادتنا في مجال الطاقة والمجال العسكري".



ونوهت لوبان بأن بعض أحكام الاتفاق، وضعت المزارعين الفرنسيين في وضع أقل امتيازا، وتمت "التضحية بهم لصالح الصناعة ". (روسيا اليوم)