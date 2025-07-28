في ظل الأزمة السياسية.. السودان يشهد تعديلاً وزارياً يشمل 5 وزارات

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أصدر السوداني، كامل إدريس، في وقت متأخر من مساء الأحد، قرارا بتعيين 5 وزراء جدد ضمن حكومته التي يُطلق عليها "حكومة الأمل"، ليرتفع بذلك عدد الوزراء المعينين إلى 20 من أصل 22 وزارة مقررة.وأفادت السودانية، بأن رئيس الوزراء كامل إدريس أصدر قرارا بتعيين 5 وزراء، و3 وزراء دولة.وذكرت الوكالة أن القرار تضمن تعيين "لمياء عبد الغفار خلف الله وزيراً لشؤون ، والمعتصم إبراهيم أحمد وزيراً للطاقة، وأحمد الدرديري غندور وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات، والتهامي حجر وزيراً للتعليم والتربية الوطنية، وأحمد آدم أحمد وزيراً للشباب والرياضة".كما عين إدريس 3 وزراء دولة في حكومة الأمل وهم: "السفير عمر صديق وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد نور عبد الدائم وزير دولة بوزارة المالية، وسليمى إسحق محمد وزير دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية" .وتأتي هذه التعيينات استكمالا لعملية تشكيل الحكومة التي أعلن إدريس عن ملامحها في 19 حزيران الماضي، تحت مسمى "حكومة الأمل"، والمقرر أن تتكوّن من 22 وزارة. (الأناضول)