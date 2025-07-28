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عربي-دولي

في ظل الأزمة السياسية.. السودان يشهد تعديلاً وزارياً يشمل 5 وزارات

Lebanon 24
28-07-2025 | 02:40
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أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، كامل إدريس، في وقت متأخر من مساء الأحد، قرارا بتعيين 5 وزراء جدد ضمن حكومته التي يُطلق عليها "حكومة الأمل"، ليرتفع بذلك عدد الوزراء المعينين إلى 20 من أصل 22 وزارة مقررة.
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وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن رئيس الوزراء كامل إدريس أصدر قرارا بتعيين 5 وزراء، و3 وزراء دولة.

وذكرت الوكالة أن القرار تضمن تعيين "لمياء عبد الغفار خلف الله وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، والمعتصم إبراهيم أحمد وزيراً للطاقة، وأحمد الدرديري غندور وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات، والتهامي الزين حجر وزيراً للتعليم والتربية الوطنية، وأحمد آدم أحمد وزيراً للشباب والرياضة".

كما عين إدريس 3 وزراء دولة في حكومة الأمل وهم: "السفير عمر محمد أحمد صديق وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد نور عبد الدائم عبد الرحيم وزير دولة بوزارة المالية، وسليمى إسحق محمد وزير دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية" .

وتأتي هذه التعيينات استكمالا لعملية تشكيل الحكومة التي أعلن إدريس عن ملامحها في 19 حزيران الماضي، تحت مسمى "حكومة الأمل"، والمقرر أن تتكوّن من 22 وزارة. (الأناضول)
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