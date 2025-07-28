إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص.. حرائق الغابات تجتاح تركيا

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قامت بإجلاء أكثر من 3,500 شخص يومي السبت والأحد، من مناطق محيطة بمدينة بورصة الصناعية الكبرى في شمال ، حيث لا يزال رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريقين مشتعلين منذ أكثر من 24 ساعة.وفي هذا الإطار، أكد والغابات أنه "تم إجلاء 3,515 من مواطنينا بالإجمال ونقلهم إلى أماكن آمنة"، مضيفا أن 2,300 من رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ شاركوا في مكافحة النيران الأحد وسط رياح عاتية.وتابع الوزير أنه تم نشر أكثر من 850 مركبة وست طائرات وأربع مروحيات في المنطقة، حيث من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع لتقترب من 40 درجة مئوية في الأيام المقبلة، دون تحديد المناطق الحرجية التي أتت عليها النيران في ضواحي رابع أكبر مدينة في البلاد.وتوفي رجل إطفاء بنوبة قلبية خلال عمله على إخماد النيران مساء السبت الماضي، بينما توفي ثلاثة أشخاص الأحد في حادث تصادم شاحنة صهريج استُخدمت لإخماد أحد الحريقين، وفقا لما أعلنته ولاية بورصة.وفي ولاية كارابوك الريفية في شمال تركيا، يحاول رجال الاطفاء منذ أيام إخماد حريق في المنطقة التي تغطي الغابات 72% من مساحتها، ما استدعى إجلاء أكثر من 1,800 من السكان.ووفقا للعديد من ، امتدت النيران عشرات الكيلومترات نهاية الأسبوع في هذه الولاية التي تصعّب تضاريسها الوعرة من مهمة رجال الإطفاء.وفي ظل موجة الحر والجفاف التي أثرت على مساحات شاسعة من البلاد، دعت السلطات التركية، أمس الأحد، مجددا إلى توخي الحذر، محذرة من أن خطر الحرائق سيظل مخيما حتى شهر تشرين الأول. (سكاي نيوز)