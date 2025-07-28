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سموتريتش: سنختبر نتيجة الهدنات الإنسانية في غزة وسنعرف قريبا مدى نجاحها

Lebanon 24
28-07-2025 | 02:53
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قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل ‏سموتريتش، إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يعد خطوة استراتيجية جيدة بهدف القضاء على حركة حماس.
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و‌قال ‏سموتريتش لنواب حزبه: "سنختبر نتيجة الهدنات الإنسانية في غزة وسنعرف قريبا مدى نجاحها".
 
وأضاف أن "الخوض في حسابات سياسية بشأن هدنات غزة ليس من الصواب حاليا".

وفي معرض رد على الانتقادات التي تلقاها إثر الهدنات الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك رسائل من عدد من أعضاء الكنيست الذين يفكرون في الاستقالة بسبب هذه الخطوة، قال سموتريتش: "في النهاية، يجب أن نركز على اختبار النتيجة، وهو هزيمة حماس".

وألمح إلى أن "هذه خطوة استراتيجية جيدة، لا يمكن التفصيل فيها في هذه المرحلة، لكننا سنعرف قريبا ما إذا كانت ستنجح وإلى أين نتجه". (روسيا اليوم)
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