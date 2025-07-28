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عربي-دولي

تايوان.. الجمود السياسي يتفاقم بعد فشل عزل نواب المعارضة

Lebanon 24
28-07-2025 | 03:05
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يواجه رئيس تايوان لاي تشينغ-تي وحزبه الحاكم "الحزب التقدمي الديمقراطي"، ضغوطا للتوصل لتسوية سياسية مع المعارضة، في أعقاب فشل عزل نواب من حزب "الكومينتانغ" المؤيد للتقارب مع الصين.
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وبحسب تقرير لصحيفة The Straits Times السنغافورية، فإن فشل حملة العزل قضى على آمال الحزب الحاكم في استعادة السيطرة على البرلمان، كما أظهر تنامي الاستياء الشعبي من أسلوب الحزب الحاكم التصادمي في الممارسة السياسية.

وقالت البروفسورة ليو جيا-وي من قسم الإدارة العامة والسياسات في جامعة تايبيه الوطنية إن "نتائج التصويت على العزل أظهرت أن الجمهور يفضل الحفاظ على التوازن السياسي القائم"، وأضافت أن "على الحزب الحاكم الآن أن يحترم الرأي العام وأن يبادر إلى تقديم تنازلات للمعارضة لتفادي مزيد من الاستقطاب".

وقد اقترحت ليو أن يبادر الرئيس لاي بالتشاور مع المعارضة قبل تعيين قضاة المحكمة العليا، كإشارة لحسن النية.

ويشهد البرلمان التايواني شللا سياسيا مستمرا منذ أكثر من 18 شهرا، حيث تتكرر فيه المواجهات الكلامية والاشتباكات الجسدية بين الكتل البرلمانية.

وأشار مراقبون إلى أن بعض تصريحات الرئيس لاي أثارت امتعاض الناخبين المعتدلين، حيث شبّه في خطاب ألقاه في حزيران العملية الديمقراطية بصهر الحديد، قائلًا إن على الديمقراطية "إزالة الشوائب"، وهو ما اعتبر تلميحا إلى ضرورة إقصاء الأصوات المعارضة.

وبعد إعلان نتائج التصويت، أقر الحزب الحاكم بالنتائج وتعهد بتعديل نهجه السياسي، غير أنه كرر اتهاماته للصين بالتدخل في الشأن الداخلي. وقال الأمين العام للحزب، لين يو-تشانغ، في مؤتمر صحفي: "لقد كانت هذه حركة مدنية غير مسبوقة، دفعتها محبة الوطن والدفاع عن تايوان في مواجهة الحزب الشيوعي الصيني".

ورغم ما شكّله هذا التصويت من نكسة للحزب الحاكم، حذر محللون من أن حزب "الكومينتانغ" لا ينبغي أن يشعر بالرضا، إذ أظهرت نسب التصويت أن الدعم لحملات العزل لا يزال قويا في بعض المناطق. (روسيا اليوم)

 
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