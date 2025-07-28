تايوان.. الجمود السياسي يتفاقم بعد فشل عزل نواب المعارضة

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يواجه رئيس تايوان لاي تشينغ-تي وحزبه الحاكم " "، ضغوطا للتوصل لتسوية سياسية مع ، في أعقاب فشل عزل نواب من حزب "الكومينتانغ" المؤيد للتقارب مع .وبحسب تقرير لصحيفة The Straits Times السنغافورية، فإن فشل حملة العزل قضى على آمال الحزب الحاكم في استعادة السيطرة على ، كما أظهر تنامي الاستياء الشعبي من أسلوب الحزب الحاكم التصادمي في الممارسة السياسية.وقالت البروفسورة ليو جيا-وي من قسم الإدارة العامة والسياسات في جامعة تايبيه الوطنية إن "نتائج التصويت على العزل أظهرت أن الجمهور يفضل الحفاظ على التوازن السياسي القائم"، وأضافت أن "على الحزب الحاكم الآن أن يحترم الرأي العام وأن يبادر إلى تقديم تنازلات للمعارضة لتفادي مزيد من الاستقطاب".وقد اقترحت ليو أن يبادر الرئيس لاي بالتشاور مع المعارضة قبل تعيين قضاة المحكمة ، كإشارة لحسن النية.ويشهد البرلمان التايواني شللا سياسيا مستمرا منذ أكثر من 18 شهرا، حيث تتكرر فيه المواجهات الكلامية والاشتباكات الجسدية بين الكتل .وأشار مراقبون إلى أن بعض تصريحات الرئيس لاي أثارت امتعاض الناخبين المعتدلين، حيث شبّه في خطاب ألقاه في حزيران العملية بصهر الحديد، قائلًا إن على الديمقراطية "إزالة الشوائب"، وهو ما اعتبر تلميحا إلى ضرورة إقصاء الأصوات المعارضة.وبعد إعلان نتائج التصويت، أقر الحزب الحاكم بالنتائج وتعهد بتعديل نهجه السياسي، غير أنه كرر اتهاماته للصين بالتدخل في الشأن الداخلي. وقال للحزب، لين يو-تشانغ، في : "لقد كانت هذه حركة مدنية غير مسبوقة، دفعتها محبة الوطن والدفاع عن تايوان في مواجهة الحزب الشيوعي الصيني".ورغم ما شكّله هذا التصويت من نكسة للحزب الحاكم، حذر محللون من أن حزب "الكومينتانغ" لا ينبغي أن يشعر بالرضا، إذ أظهرت نسب التصويت أن الدعم لحملات العزل لا يزال قويا في بعض المناطق. (روسيا اليوم)