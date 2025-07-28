مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

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اقتحم مستعمرون اليوم باحات ، بحماية .ونقلت "وفا"عن مصادر محلية بأن "عشرات المستعمرين، اقتحموا ، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته". (الوكالة الوطنية)