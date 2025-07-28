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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

Lebanon 24
28-07-2025 | 03:20
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اقتحم مستعمرون اليوم باحات المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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ونقلت "وفا"عن مصادر محلية بأن "عشرات المستعمرين، اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته". (الوكالة الوطنية)
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