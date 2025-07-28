رئيسًا لولاية ثالثة.. المجلس الأعلى الليبي يعيد انتخاب محمد تكالة

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انتخب يوم أمس الأحد رئيسه لولاية ثالثة تمتد لحوالي عام.وأفاد بأن 95 عضوا من أصل 142 حضروا جلسة التصويت، وبذلك تحقق النصاب القانوني للجلسة “نصف +1”.وأعلن المجلس خلال جلسة انتخاب مباشرة عبر “انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة بإجمالي 59 صوتا، مقابل 14 لعبد الله جوان، و13 صوتا لعلي السويح، و8 أصوات لناجي مختار، وصوت واحد لسليمان زوبي”.وأجرى المجلس جولة لانتخاب نائبي الرئيس حيث تم انتخاب نائبا أولا لرئيس المجلس بـ49 صوتا، وانتخاب موسى فرج في جولة أخرى لمنصب النائب الثاني بـ 49 صوتا.