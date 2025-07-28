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رئيسًا لولاية ثالثة.. المجلس الأعلى الليبي يعيد انتخاب محمد تكالة

Lebanon 24
28-07-2025 | 03:06
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انتخب المجلس الأعلى للدولة الليبي يوم أمس الأحد رئيسه محمد تكالة لولاية ثالثة تمتد لحوالي عام.
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وأفاد مراسل الأناضول بأن 95 عضوا من أصل 142 حضروا جلسة التصويت، وبذلك تحقق النصاب القانوني للجلسة “نصف +1”.

وأعلن المجلس خلال جلسة انتخاب مباشرة عبر القناة الوطنية “انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة بإجمالي 59 صوتا، مقابل 14 لعبد الله جوان، و13 صوتا لعلي السويح، و8 أصوات لناجي مختار، وصوت واحد لسليمان زوبي”.

وأجرى المجلس جولة لانتخاب نائبي الرئيس حيث تم انتخاب حسن حبيب نائبا أولا لرئيس المجلس بـ49 صوتا، وانتخاب موسى فرج في جولة أخرى لمنصب النائب الثاني بـ 49 صوتا.
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