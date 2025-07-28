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عربي-دولي
رئيس مجلس النواب الأميركي يتهم "حماس" بسرقة المساعدات
Lebanon 24
28-07-2025
|
03:11
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اتهم رئيس مجلس النواب الأميركي
مايك جونسون
حركة
حماس
بأنها "سرقت الطعام" في غزة.
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وجاء هذا الاتهام رغم أن تقارير الجيش
الإسرائيلي
لا تشير إلى وجود دليل على أن الحركة استولت بشكل منهجي على المساعدات.
وخلال مقابلة مع برنامج "Meet the Press" الذي تبثه شبكة NBC، تم عرض صور لأطفال يتضورون جوعا في غزة، ووصفها بأنها "مزعجة ومفجعة".
وسئل
جونسون
عن قرار
إسرائيل
إعلان "توقف تكتيكي" في العمليات القتالية بسبب المخاوف المتزايدة من المجاعة، مشيرا إلى أنه تحدث مع يحيئيل لايتر،
السفير الإسرائيلي
لدى
الولايات المتحدة
، ومع مسؤولين إسرائيليين آخرين، أبلغوه أن "حماس" استولت على "كمية ضخمة" من المساعدات الغذائية منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول 2023.
وقال جونسون: "الصور مؤلمة ومفجعة. الجميع يريد السلام في تلك المنطقة"، مضيفا: "تحدثت مع سفيري، السفير الإسرائيلي في
واشنطن
، وكذلك مع مسؤولين آخرين في الحكومة
الإسرائيلية
، وأبلغوني أنه منذ بداية الحرب أرسلت إسرائيل أكثر من 94 ألف شاحنة محملة بالغذاء. وهذه الكمية كافية لإطعام مليونَي شخص لمدة عامين. لكن حماس استولت على كمية ضخمة من هذا الطعام".
وانتقد جونسون ما وصفه بـ"النظام المعطل"، وقال إن الجيش الإسرائيلي سيبدأ اعتبارا من يوم غد بفتح "قنوات توزيع جديدة" تهدف إلى إيصال الغذاء إلى من هم في أمس الحاجة إليه.
وأكد أنه "ينبغي على
الأمم المتحدة
أن تتعاون مع إسرائيل لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الأكثر حاجة". (روسيا اليوم)
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