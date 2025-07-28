Advertisement

عربي-دولي

رئيس مجلس النواب الأميركي يتهم "حماس" بسرقة المساعدات

Lebanon 24
28-07-2025 | 03:11
A-
A+
Doc-P-1397473-638892949251131513.jpg
Doc-P-1397473-638892949251131513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتهم رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون حركة حماس بأنها "سرقت الطعام" في غزة.
Advertisement
 
وجاء هذا الاتهام رغم أن تقارير الجيش الإسرائيلي لا تشير إلى وجود دليل على أن الحركة استولت بشكل منهجي على المساعدات.
 
وخلال مقابلة مع برنامج "Meet the Press" الذي تبثه شبكة NBC، تم عرض صور لأطفال يتضورون جوعا في غزة، ووصفها بأنها "مزعجة ومفجعة". 
 
وسئل جونسون عن قرار إسرائيل إعلان "توقف تكتيكي" في العمليات القتالية بسبب المخاوف المتزايدة من المجاعة، مشيرا إلى أنه تحدث مع يحيئيل لايتر، السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، ومع مسؤولين إسرائيليين آخرين، أبلغوه أن "حماس" استولت على "كمية ضخمة" من المساعدات الغذائية منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول 2023.

وقال جونسون: "الصور مؤلمة ومفجعة. الجميع يريد السلام في تلك المنطقة"، مضيفا: "تحدثت مع سفيري، السفير الإسرائيلي في واشنطن، وكذلك مع مسؤولين آخرين في الحكومة الإسرائيلية، وأبلغوني أنه منذ بداية الحرب أرسلت إسرائيل أكثر من 94 ألف شاحنة محملة بالغذاء. وهذه الكمية كافية لإطعام مليونَي شخص لمدة عامين. لكن حماس استولت على كمية ضخمة من هذا الطعام".

وانتقد جونسون ما وصفه بـ"النظام المعطل"، وقال إن الجيش الإسرائيلي سيبدأ اعتبارا من يوم غد بفتح "قنوات توزيع جديدة" تهدف إلى إيصال الغذاء إلى من هم في أمس الحاجة إليه.

وأكد أنه "ينبغي على الأمم المتحدة أن تتعاون مع إسرائيل لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الأكثر حاجة". (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
مراجعة حكومية أميركية تؤكد عدم وجود سرقة للمساعدات من قبل "حماس"
lebanon 24
28/07/2025 13:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تسلا تتهم مهندسًا سابقًا بسرقة أسرار روبوت "أوبتيموس" لتأسيس شركة منافسة
lebanon 24
28/07/2025 13:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب: ما حدث اليوم "ببشر بالخير" ولا أحد متهم بالنسبة للمجلس النيابي
lebanon 24
28/07/2025 13:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: اعتراف إسرائيل بتسليح عصابات في غزة يؤكد أنها تشرف على هندسة الفوضى والتجويع وسرقة المساعدات
lebanon 24
28/07/2025 13:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:47 | 2025-07-28
05:35 | 2025-07-28
05:11 | 2025-07-28
04:47 | 2025-07-28
04:35 | 2025-07-28
04:15 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24