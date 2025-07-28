رئيس مجلس النواب الأميركي يتهم "حماس" بسرقة المساعدات

اتهم رئيس مجلس النواب الأميركي حركة بأنها "سرقت الطعام" في غزة.

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وجاء هذا الاتهام رغم أن تقارير الجيش لا تشير إلى وجود دليل على أن الحركة استولت بشكل منهجي على المساعدات.

وخلال مقابلة مع برنامج "Meet the Press" الذي تبثه شبكة NBC، تم عرض صور لأطفال يتضورون جوعا في غزة، ووصفها بأنها "مزعجة ومفجعة".

وسئل عن قرار إعلان "توقف تكتيكي" في العمليات القتالية بسبب المخاوف المتزايدة من المجاعة، مشيرا إلى أنه تحدث مع يحيئيل لايتر، لدى ، ومع مسؤولين إسرائيليين آخرين، أبلغوه أن "حماس" استولت على "كمية ضخمة" من المساعدات الغذائية منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول 2023.



وقال جونسون: "الصور مؤلمة ومفجعة. الجميع يريد السلام في تلك المنطقة"، مضيفا: "تحدثت مع سفيري، السفير الإسرائيلي في ، وكذلك مع مسؤولين آخرين في الحكومة ، وأبلغوني أنه منذ بداية الحرب أرسلت إسرائيل أكثر من 94 ألف شاحنة محملة بالغذاء. وهذه الكمية كافية لإطعام مليونَي شخص لمدة عامين. لكن حماس استولت على كمية ضخمة من هذا الطعام".



وانتقد جونسون ما وصفه بـ"النظام المعطل"، وقال إن الجيش الإسرائيلي سيبدأ اعتبارا من يوم غد بفتح "قنوات توزيع جديدة" تهدف إلى إيصال الغذاء إلى من هم في أمس الحاجة إليه.



وأكد أنه "ينبغي على أن تتعاون مع إسرائيل لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الأكثر حاجة". (روسيا اليوم)