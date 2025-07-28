تعطل قارب يقل مهاجرين أفارقة قرب موريتانيا.. وإنقاذ العشرات

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أفادت مصادر أمنية موريتانية وغينية أمس الأحد أنه جرى إنقاذ نحو 75 مهاجرا من قبالة سواحل بعد تعطل محرك قاربهم.وحسب ، فقد لقي آلاف المهاجرين مصرعهم في السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم الوصول بحرا من إلى ودول أوروبية أخرى.وكان قارب يقل مهاجرين أفارقة قد غادر مدينة كامسار الساحلية في في 15 ، وفقا لبيان صادر عن السلطات الموريتانية التي أضافت أن "محرك القارب تعطل في عرض البحر وكان على وشك الغرق، وجرف الركاب ليومين قبل إطلاقهم نداء استغاثة".وأوضحت السلطات في موريتانيا أن القارب كان يقل 75 مهاجرا على الأقل من غرب ، في حين قالت مصادر أمنية غينية لوكالة فرانس برس إن أكثر من 100 شخص كانوا على متن القارب ينتمون لدول مختلفة، منها غينيا والسنغال وغامبيا.وتدخلت سفينة قريبة للمساعدة قبل تسليم المهاجرين العالقين إلى الموريتاني. (الجزيرة)