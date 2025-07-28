في السويداء.. مجموعات مسلحة تمنع مؤسسات الدولة وتنفذ إعدامات

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كشف مصدر حكومي سوري، اليوم الاثنين، أن الوضع في محافظة (جنوبي البلاد) يزداد خطورة وتعقيدا، بسبب انتشار مجموعات مسلحة غير منضبطة تمنع دخول ، وتعرقل ، مما يفاقم الأزمة الإنسانية.وأفاد المصدر للجزيرة بأن معلومات استخباراتية تشير إلى وقوع حالات إعدام في السويداء، مع منع المجموعات المسلحة من توثيق هذه الحالات، مؤكدا صعوبة تحديد مناطق آمنة تتيح للمنظمات الدولية تقديم المساعدة، بسبب سيطرة هذه المجموعات على مناطق واسعة.وكشف المصدر ذاته عن قيام مسلحين باختطاف أحد متطوعي الخوذ البيضاء في أثناء محاولته إجلاء موظفين تابعين لمنظمات دولية من السويداء، إضافة إلى رفض المجموعات المسلحة إدخال بعض المساعدات الإنسانية إلى المحافظة، مشيرا إلى عجز الشيخ ، أحد مشايخ البارزين، عن حماية القائمين على تقديم المساعدات.وأضاف المصدر أن السلطات تمكنت من إجلاء نحو ألف عائلة من البدو والعشائر ومكونات أخرى كانت محاصرة في منطقتي كفرة وشهبا إلى محافظة المجاورة، كما تم إجلاء موظفين تابعين لمنظمات دولية وبعض المرضى، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعات المسلحة منع عشرات العائلات من مغادرة السويداء.وأكد المصدر وجود تقصير واضح من قبل المنظمات الدولية في دعم في 21 مركز إيواء في درعا، تضم نحو 150 ألف نازح، داعيا هذه المنظمات إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية بشكل كامل.وشدد المصدر الحكومي السوري على رفض الحكومة أي تسييس للمساعدات الإنسانية من أي طرف، مؤكدا ضرورة تقديم تدخلات إنسانية عاجلة نظرا للحاجة للسوريين في ظل الأوضاع الحالية.