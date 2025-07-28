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انفجار مسيرّة مفخخة في أربيل

Lebanon 24
28-07-2025 | 03:28
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أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان العراق، بأن طائرة مسيرة مفخخة انفجرت في منطقة رزكاري التابعة لقضاء خبات بمحافظة أربيل، من دون تسجيل أي اصابات بشرية. (العربية)
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