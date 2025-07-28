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عربي-دولي

كمبوديا: تايلاند استخدمت أسلحة محرّمة دولياً في هجماتها

Lebanon 24
28-07-2025 | 04:35
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قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية، ليفتنانت جنرال مالي سوشياتا،إن القوات التايلاندية استخدمت أسلحة كيميائية في عدة مناطق قتال على طول الحدود الكمبودية.
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وخلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، ذكرت سوشياتا أن "اليوم هو خامس أيام الغزو التايلاندي العدواني. تنشر القوات التايلاندية أسلحة ثقيلة وخطيرة بشكل متزايد، إلى جانب أعداد كبيرة من القوات، في انتهاك واضح لسيادة كمبوديا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكمبودية.
وقالت سوشياتا إن "هذه الأعمال تشكل تهديدا للسلم والنظام العالميين، وتنتهك ميثاقي الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بالإضافة إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وأضافت أن مقاتلات تايلاندية أسقطت، مساء أمس الأحد، قذائف تحتوي على غاز سام فوق منطقة آن سيس، مشيرة إلى أن القوات التايلاندية استخدمت في بنوم خموش طائرات مسيرة انتحارية، وقنابل عنقودية، وأسلحة كيميائية.

وعلى الرغم من توجه قادة كمبوديا وتايلاند إلى ماليزيا اليوم الاثنين لإجراء محادثات عاجلة بشأن وقف إطلاق النار، واصلت القوات التايلاندية شن هجماتها، بحسب المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودي. (روسيا اليوم)
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