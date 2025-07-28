الخارجية الإيرانية: وفد من الوكالة الدولية يزور طهران خلال أسبوعين

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أكد المتحدث باسم ، بقائي، اليوم الاثنين، أن التابعة للأمم المتحدة ستجري زيارة لإيران في غضون أسبوعين.وأضاف بقائي أنه سيتم تقديم دليل إرشادي بشأن مستقبل تعاون مع الذرية، بناء على قانون صدر في الآونة الأخيرة يفرض قيودا على هذا التعاون.